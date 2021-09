Zaia ” Restiamo in zona bianca. Gli ultra ottantenni possono prenotare la terza dose”

.Conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia, con la partecipazione dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, questa mattina nella sede della Protezione Civile a Marghera.

“Restiamo zona “bianca” e devo dire, seppur con cautela, che i dati di oggi sono assolutamente buoni e che la curva attualmente è in discesa. Per essere sicuri che questo trend si manterrà, dobbiamo aspettate ancora fino alla metà di ottobre per calcolare l’effetto dell’apertura delle scuole” ha puntualizzato Zaia dopo aver snocciolato i dati odierni: RT 0,86 e 40,7% di incidenza settimanale di positivi ogni 100.000 abitanti. L’occupazione nei posti letto è scesa al 5% mentre quella nelle terapie intensive è del 4%.

Il Presidente zaia ha inoltre annunciato che dalle ore 12 di oggi gli ultra ottantenni si possono prenotare e vaccinare con la terza dose.