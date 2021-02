Zaia: “Raccapricciante lo stop allo sci poche ore prima…”

Il Presidente del Veneto Luca Zaia, questa mattina, durante la consueta conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile a Marghera, ha definito “raccapricciante” la proroga della chiusura degli impianti sciistici comunicata solo poche ore prima della riapertura.

“Questa è una stagione persa comunque, ma la riapertura era un segnale di speranza. Dare una data di riapertura, attendere che imprenditori e addetti ai lavori preparino tutto per poi decidere di non lasciarli aprire, provoca un danno incalcolabile. Ora non bastano i ristori, ci vuole il risarcimento del danno”.

Poi, il dibattito si è spostato sui vaccini che la Regione Veneto potrebbe acquistare autonomamente.

Il dott. Flor, Direttore Generale della Sanità veneta, ha spiegato a che punto siano le trattative; “Abbiamo chiesto l’autorizzazione ad Aifa che ci ha risposto spiegando che dobbiamo chiedere ad Arcuri”.

Insomma, un po’ di passaggi e rimpalli non mancano, come nella miglior tradizione nostrana. I contratti per l’acquisto di 12 milioni di dosi, e le forniture di questi, sono già pronti ma manca l’autorizzazione.

Il bollettino di oggi, dell’andamento Covid in Regione, conferma il trend in discesa (dal 1° gennaio) dai casi di positività e dei ricoveri. Ma intanto torna a galla l’ipotesi del lockdown totale caldamente suggerito dai noti Ricciardi e Crisanti.

