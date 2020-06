Zaia parla di scuola e della Facoltà Medicina a Treviso

Il Governatore Luca Zaia torna a parlare di scuola e della Facoltà di Medicina da istituire a Treviso .

Per quanto riguarda la scuola Zaia ha precisato di avere già pronte le indicazioni per la riapertura degli istituti a settembre. Secondo il Governatore queste linee guida saranno accettate al 90% a livello nazionale. ^ Purtroppo a Roma non va mai bene niente – afferma Zaia – ma ne verremo fuori “.

Per la questione Facoltà Medicina a Treviso Zaia ritiene che la cosa finirà in tribunale. Un accordo non è stato raggiunto. Nonostante ciò il Governatore incita le 60 matricole pronte ad iscriversi a farlo.

Il corso è partito su progetto Università di Padova. Zaia afferma che si sta creando l’ospedale del futuro con mille posti letto.

Fonte oggitreviso

