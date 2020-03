Zaia: in Veneto a breve sperimentazione con Avigan sui malati coronavirus

Il Governatore Luca Zaia ha annunciato che in Veneto sta per partire la sperimentazione del farmaco Avigan, Favipiravil nome scientifico, sui contagiati da Coronavirus.

L’Avigan è un farmaco giapponese usato, con molta efficacia, nelle nuove forme influenzali e che sembra abbia dato risultati eccezionali sui contagiati da Coronavirus nel paese del sol levante.

Al momento questo farmaco non è autorizzato in Europa. L’Aifa ricorda che mancano dati sulla reale efficacia nell’uso clinico e sulla evoluzione della malattia.

La relazione tra titolo virale e prognosi clinica non è ben chiarita. Infine Aifa precisa che “la commissione si esprimerà in modo più approfondito rispetto alle evidenze disponibili per il medicinale Favipiravil”.

