Zaia: domani negozi aperti

“Oggi ho firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore già da domani: aprono tutti i negozi, anche quelli di medie e grandi dimensioni che in precedenza erano chiusi il sabato e la domenica, ma tutti con un limite di capienza, stabilendo la presenza di un cliente ogni 20 metri quadrati”, ha comunicato oggi il Presidente del Veneto Luca Zaia alla stampa durante il consueto incontro presso la sede della Protezione civile a Marghera. Questa ordinanza rimarrà in vigore fino al prossimo 4 dicembre.

I centri commerciali invece – ha ricordato Zaia – rimangono chiusi il sabato e la domenica per effetto del DPCM del Presidente del Consiglio. E inoltre il Zaia ha richiamato tutti i veneti al senso di responsabilità: “La riapertura del sabato va intesa come un atto di responsabilità, ma raccomando ai veneti di continuare a fare molta attenzione e di non creare assembramenti”.

Oggi due primi segni negativi che riguardano i ricoveri: -3 in area non critica e -2 posti occupati nelle terapie intensive. “Ricomincerò a dare il numero giornaliero dei nati come molti mi hanno chiesto” – ha promesso il Presidente Zaia.

