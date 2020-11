Zaia: “Domani avremo la sentenza sul “colore” di appartenenza

“Gli indicatori ci fanno ben sperare” ha rassicurato questa mattina il Presidente del Veneto Luca Zaia durante il consueto punto stampa sulla situazione Covid presso la Protezione Civile di Marghera. Intanto in queste ore si svolge la conferenza Stato Regioni e domani ci sarà il “verdetto”.

Sempre questa mattina, la dottoressa Francesca Russo, capo del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto ha relazionato sulla situazione vaccini. “È già partita la macchina nazionale sulla distribuzione del vaccino anti-Covid. Avremo, tra fine anno e inizio 2021, molto probabilmente le prime consegne ma non abbiamo ancora il numero esatto di quanti vaccini riceverà il Veneto. Medici, operatori e sanitari faranno il vaccino Pfizer. Aspettiamo che il Ministero della Salute mandi il piano sulla vaccinazione, i vaccini antinfluenzali sono un problema che riguarda tutte le Regioni, c’è una difficoltà di approvvigionamento del vaccino ma noi ci abbiamo pensato per tempo allargando il numero di dosi, ma abbiamo avuto una richiesta molto superiore. Il Ministero della Salute ha a disposizione il vaccino per l’età cosiddetta pediatrica, ovvero dai 6 mesi ai 18 anni, e abbiamo richiesto 50.000 dosi. Per quanto riguarda quello per gli adulti abbiamo chiesto all’azienda altre 80.000 dosi. Abbiamo congelato 30.000 dosi per i farmacisti, le daremo i primi giorni di dicembre, sappiamo che non sono tantissime ma speriamo di poterne dare anche di più. Il Veneto l’anno scorso aveva a disposizione 800mila dosi circa di vaccino antinfluenzale, quest’anno ne abbiamo prese un milione e 320mila, il 20% in più, ma non ci sono state ancora consegnate. Le prime tranches sono state praticamente già tutte consegnate. Ci aspettiamo di avere tra novembre e dicembre un nuovo approvvigionamento”.

