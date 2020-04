Zaia: “Da domani è permesso passeggiare anche oltre i 200 metri da casa”

Anche oggi, giorno di Pasquetta, il Governatore Zaia ha tenuto la sua consueta conferenza stampa nella sede della Protezione Civile a Marghera.

Ed ecco le novità, da domani tolto il divieto di passeggiare entro i 200 metri da casa. Si potrà andare oltre sempre nei limiti del buon senso. ma da soli e mai in gruppi.

Si dovrà sempre uscire di casa muniti di mascherina e guanti da indossare in tutti i supermercati, nelle file e nei luoghi pubblici. ” I numeri sono chiari, l’emergenza non è finita ” ha ammonito il governatore.

Confermata la chiusura dei supermercati nelle domeniche, nei giorni festivi e nei giorni del 25 aprile e del 1 maggio. Confermato anche il rispetto dei due metri di distanza nelle code all’esterno dei supermercati.

Sempre da domani nei mercati a cielo aperto potranno essere venduti, oltre che prodotti alimentari, anche l’abbigliamento per bambini.

Infini Zara ha ricordato che i barbecue sono ammessi solo a casa propria e per l’esclusivo ambito familiare convivente. Il Governatore ha anche ricordato che eventuali ulteriori aperture sono decise solo in ambito nazionale e non regionale.

Commenta la news

commenti