Zaia fa un appello agli scienziati: “Chiudetevi in una stanza e dateci tre punti sui quali siete d’accordo”

“Sono 6.394 gli isolati, mentre le persone attualmente positive sono 1.634. Significa che il 25 per cento degli isolati è positivo. Delle persone attualmente positive solo 65 hanno dei sintomi, vale a dire lo 0,03 per cento. Il virus c’è quindi, non si può fare la festa della liberazione ma le cose sono cambiate. Vanno valutati anche i sintomatici, che sono spesso paucisintomatici e la cui carica virale è più bassa del previsto – ha detto oggi in conferenza stampa il Presidente del Veneto Luca Zaia – invito dunque gli scienziati a chiudersi in una stanza e fare sintesi almeno su tre punti, in primis a rispondere alla domanda su quanto infettino gli asintomatici e sui test rapidi”.

Il Presidente ha inoltre confermato che da parte sua non ci saranno altre ordinanze restrittive ma che ci si atterrà alle disposizioni del Governo, con discoteche chiuse e mascherine dalle 18 alle 6 del mattino.

Silvia Moscati

