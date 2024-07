Yoga inclusivo: lezioni gratuite in spiaggia a Bibione

È questo il regalo della spiaggia di Bibione, che lancia il primo programma di lezioni gratuite pensate per qualsiasi tipologia di corpo e abilità

BIBIONE (VE) – I benefici dell’antica pratica dello yoga accessibili a tutti. Mobilità articolare, tono della muscolatura e coordinazione sono solo alcuni degli elementi che lo yoga inclusivo permette di rafforzare, attraverso il movimento e la respirazione consapevoli. A questi si aggiungono poi rilassamento e concentrazione, favoriti dalla possibilità unica di praticare questa disciplina all’aria aperta e direttamente sul mare.

L’appuntamento è per domani, lunedì 22 luglio, alla Sgambaro Arena di Piazzale Zenith. A condurlo sarà Giada Rossi, yogi professionista e fondatrice del progetto inclusivo “Mufasana”, nato proprio dall’esperienza dell’insegnante bolognese, affetta da artrite reumatoide dall’età di tre anni. A partire dalle 9.30, per 40 minuti circa, le lezioni alterneranno momenti di meditazione (Pranayama) a classiche sequenze di posizioni (Asana) concepite per essere eseguite da persone con mobilità ridotta, in carrozzina e non solo.

È una autentica esclusiva quella proposta da Bibione, che conferma ancora una volta l’impegno della località marittima nel garantire una vacanza accessibile, non solo sul piano delle strutture, ma anche dei servizi e delle esperienze riservati a ogni turista. Accessibili sono anche le modalità per partecipare: l’ingresso è infatti gratuito, senza prenotazione necessaria. Sarà sufficiente recarsi alla Sgambaro Arena poco prima dell’orario d’inizio delle lezioni (che si ripeteranno anche lunedì 5 e 26 agosto).