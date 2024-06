XXIV edizione di Abano Danza Festival

La XXIV edizione dell’Abano Danza Festival si conclude con tre imperdibili appuntamenti che celebrano l’arte della danza in tutta la sua bellezza

ABANO TERME – La XXIV edizione dell’Abano Danza Festival si chiuderà con tre appuntamenti imperdibili, arricchendo il panorama culturale di Abano Terme. Promosso dal Comune di Abano Terme e diretto artisticamente da Luciano Padovani, l’evento si è affermato come un punto di riferimento per appassionati e professionisti della danza. Il festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione del Veneto e gode del patrocinio della Provincia di Padova.

Anime: una creazione Site-Specific della compagnia Atacama

Il primo evento è in programma venerdì 14 giugno alle ore 21:00 presso l’Isola Pedonale. La compagnia Atacama presenterà Anime, una nuova creazione site-specific che debutta in prima regionale. Lo spettacolo esplora il concetto di Abitare, investigando la relazione tra l’essere umano e lo spazio che occupa. Abitare, inteso come condizione essenziale dell’esistenza umana, non è semplicemente uno stare, ma un esserci. La performance si articola su tre dimensioni principali: spazio, architettura e interazione con il corpo, creando una coreografia che dialoga con gli elementi architettonici e sfrutta le peculiarità del luogo per offrire un’esperienza unica e immersiva.

In caso di pioggia, l’evento sarà trasferito al Teatro Pietro D’Abano. Il biglietto ha un costo di 7,5 euro (intero) e 4 euro (ridotto), con prevendite presso l’Ufficio IAT di Abano Terme.

Bellanda: l’acqua come fonte di vita

Il secondo appuntamento, previsto alle ore 21:30 presso l’Anfiteatro Kursaal, vedrà la compagnia Bellanda esibirsi in una prima nazionale. La nuova creazione esplora il tema del comune e vitale bisogno di acqua, risorsa preziosa e cruciale per la sopravvivenza degli ecosistemi. Lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sulla nostra dipendenza dall’acqua, mettendo in risalto l’importanza della sua resilienza e sostenibilità. La performance unisce arte e consapevolezza ambientale, offrendo un’occasione unica per immergersi nel ritmo coinvolgente della coreografia. In caso di pioggia, l’evento sarà spostato al Teatro Pietro D’Abano. Il biglietto ha un costo di 3 euro, con prevendite disponibili presso l’Ufficio IAT di Abano Terme.

Raphael Bianco: Amor di Mundo

Il terzo e ultimo appuntamento della serata, alle ore 22:00 presso l’Isola Pedonale, sarà il balletto Amor di Mundo, presentato dal coreografo Raphael Bianco. Ispirato alla cantante di Capo Verde Cesaria Evora, il balletto celebra la speranza, l’amore e la resilienza di un popolo. Con musiche che mescolano il fado portoghese e le percussioni africane, lo spettacolo offre una danza dedicata alla gioia della vita e alla speranza di una nuova era felice. In caso di pioggia, l’evento sarà trasferito al Teatro Pietro D’Abano.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo, visitate il sito www.abanodanza.it e seguite le pagine social di AbanoEventi. Per contatti: [email protected]; [email protected].