XMasters: in spiaggia a Senigallia sport ed ecologia

Il festival più celebre della riviera adriatica unisce sport, ecologia e motori Jeep al Village di Senigallia. Il surfista D’Amico è il volto green dell’evento.

SENIGALLIA – Chi ama i motori e l’avventura potrà provare i SUV Jeep sulla spiaggia di Senigallia, dove dal 15 al 23 luglio si svolgerà il festival sportivo XMasters. Il Village ospiterà un percorso appositamente creato per testare le prestazioni dei Wrangler 4xe, i veicoli ibridi plug-in che uniscono potenza e sostenibilità.

In mostra anche l’Avenger 100% elettrica, la novità di Jeep che rispetta l’ambiente. XMasters e Jeep festeggiano dieci anni di partnership, condividendo la passione per lo sport e l’attenzione al verde.

Lo dimostra anche il campione di surf Roberto D’Amico, testimonial green dell’evento, che domenica 16 luglio pulirà il mare insieme ai suoi fan.

Nella Green Area, curata da Vivai Acciarri, ci saranno ogni giorno (tranne lunedì 17) sessioni di yoga con i migliori insegnanti del momento, a partire dalle 6:30. XMasters è un evento plastic free che offre la possibilità di praticare numerosi sport acquatici, tra cui e-surf e e-foil, le tavole elettriche che sfidano le onde.

Non mancheranno skate, sup, kitesurf e surf, con strutture e rampa in plastica riciclata grazie a Mollie Company. Radio 105 sarà il media partner dell’evento, con collegamenti dal Village ogni giorno dalle 18.

Per scoprire tutte le attività di XMasters, basta scaricare l’app gratuita ‘XMasters’ e tuffarsi nel mondo del fitness con workout, workshop ed esibizioni. L’evento è organizzato da Skills Comunicazione in collaborazione con Comune di Senigallia, INAIL Marche, CIP Marche, Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino, Regione Marche, Jeep e King.

L’accesso al Village è completamente gratuito.