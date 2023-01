XI Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali: alla Torre civica di Mestre un evento e una mostra

Per il secondo anno la Proloco di Mestre dedica un appuntamento alla Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che si è celebrata lo scorso 17 gennaio, su iniziativa dell’Unpli, l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Anche la Terraferma veneziana partecipa alla Giornata contribuendo ai tanti eventi organizzati dalle Pro Loco d’Italia, con il coordinamento dell’Unpli e la collaborazione di associazioni, centri studio, Comuni, istituzioni scolastiche.

MESTRE – Alla Torre civica, fino al 14 febbraio sarà ospitata una mostra di testi dedicati al dialetto, inserita nel calendario ‘Le Città in Festa’, dedicata alla valorizzazione di lingue e culture locali (a ingresso libero e contingentato dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 19,30). L’assessore alla Promozione del Territorio Paola Mar stamani ha visitato l’esposizione, in rappresentanza dell’Amministrazione.

Nella mattinata di ieri è stata inoltre presentata un’antologia, a cura di autori vari, composta da poesie, proverbi, racconti brevi e favole tutte in dialetto, realizzata dalla Proloco in collaborazione con l’Assessorato alla Promozione del Territorio. L’evento di Mestre è stato ideato come un piccolo simposio sulle varie lingue dialettali venete, con la presenza degli autori del testo.

“Grazie alla Proloco di Mestre per questa pubblicazione e questa mostra – ha sottolineato l’assessore Paola Mar nel corso della visita – che mettono in risalto l’importanza del dialetto parlato e scritto, una parte importante delle nostre tradizioni e della nostra cultura immateriale.

Un modo per scoprire come si parlava. La lettura del libro fa riaffiorare tanti ricordi ma permette anche alle giovani generazioni di accostarsi alla nostra storia e alla nostra memoria”.

“La Giornata persegue gli obiettivi della Convenzione Unesco per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali” spiega Gianpaolo Rallo, presidente della Proloco di Mestre. “In mostra alla Torre civica un centinaio di pubblicazioni scientifiche a carattere linguistico sulla lingua veneta, testi e monografie che spiegano anche l’origine delle differenze tra i vari dialetti del territorio, oltre a ricerche di filologia linguistica e glottologia”.