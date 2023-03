World Elevator Day, 10 aneddoti affascinanti e insoliti del mondo degli ascensori

Curiosità storiche riguardanti gli ascensori, dalle prime invenzioni dell’antichità fino alla sedia volante di Luigi XV. Gli ascensori hanno conquistato le grandi città del mondo, diventando protagonisti in un’epoca di innovazione e sostenibilità. La storia degli ascensori è ancora lunga e piena di spunti interessanti, come afferma Giovanni Lorino, AD di KONE Italia.

La storia degli ascensori è suddivisa in due fasi. La prima “elevator age” risale al 236 A.C., quando Archimede costruì il primo ascensore per sollevare materiali di costruzione. Nel XVII secolo, Luigi XV utilizzava una sedia volante per portare le amanti nelle sue stanze. Tuttavia, l’Oscar della elevator history appartiene a Leonardo da Vinci, che ideò il primo servizio dotato di azionamento a vite, più performante e sicuro dei precedenti. La seconda “elevator age” inizia il 23 marzo 1857, quando viene installato a New York il primo ascensore in grado di trasportare le persone in totale sicurezza da un piano all’altro. Questo evento è stato così rilevante che il 23 marzo è diventata la World Elevator Day, per celebrare l’accessibilità, l’inclusione e la sostenibilità dell’ascensore come servizio innovativo.

Da un punto di vista strettamente storico, New York rimane sempre un punto di riferimento perché nel 1870 l’Equitable Life Building è diventato il primo edificio per uffici dotato di ascensori per passeggeri. Dopo gli Stati Uniti, ci spostiamo in Europa, più precisamente in Germania, dove nel 1880 è stato costruito il primo ascensore elettrico. A partire dal 1900, i sistemi di montacarichi automatici sono diventati ufficialmente disponibili sul mercato. E in Italia? Le radici dell’industria degli ascensori made in Italy ci portano indietro nel tempo, al 1844 e alla Reggia di Caserta, grazie all’architetto Gaetano Genovese. Tornando al presente, gli ascensori non sono più semplici mezzi di trasporto per le persone e i professionisti, ma strumenti capaci di rivoluzionare le città, spingendole verso un futuro sempre più sostenibile e innovativo. “L’ascensore ha una storia lunga e gloriosa”, afferma Giovanni Lorino, amministratore delegato di KONE Italia. “Ci sono molte figure che hanno contribuito alla sua continua evoluzione e, come leader del settore, siamo consapevoli che ci sono ancora molti capitoli da scrivere. In questo contesto, le smart city del futuro potranno essere create solo grazie a servizi all’avanguardia che riducono i consumi energetici e gli sprechi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare l’impatto delle tecnologie avanzate e, in particolare, dell’IA, che sarà un valido alleato nella terza era degli ascensori, ormai imminente”.

Lorino, con le sue dichiarazioni, mette in evidenza come gli ascensori siano diventati protagonisti dell’attualità. A conferma di ciò, si può osservare l’imponente presenza sui social media: l’hashtag #elevator su Instagram conta quasi 1,5 milioni di contenuti, mentre #ascensore ha raggiunto 108mila. Su TikTok, il primo hashtag vanta quasi 3 miliardi di visualizzazioni, mentre il secondo circa 69 milioni. Nel mondo del cinema, gli ascensori sono diventati contesti di scene indimenticabili, come il primo bacio appassionato tra i protagonisti di “Cinquanta Sfumature di Grigio”, la scoperta del magico universo di Willy Wonka, la terrificante scena di “The Shining” e il combattimento epico di Captain America e i suoi nemici in “The Winter Soldier”. Esiste persino una serie televisiva intitolata “The Elevator”, in cui ogni episodio racconta le disavventure dei singoli condomini a causa dell’ascensore che spesso risulta fuori uso. Anche la musica ha avuto il suo spazio nel mondo degli ascensori, con canzoni come “Elevator” dei Florida e di Eminem, “Love in an Elevator” degli Aerosmith, “L’Ascensore” di Adriano Celentano e la canzone omonima prodotta da Ambra Angiolini. La creatività e il design non sono da meno: ad esempio, l’America’s Society di Park Avenue ha trasformato l’elevator presente nell’atrio del proprio quartier generale in un’opera d’arte permanente che ritrae il Chimborazo, la montagna più alta dell’Ecuador, il paese natale dell’artista.

10 aneddoti affascinanti e insoliti del mondo degli ascensori

Di seguito, vi presentiamo i dieci aneddoti più affascinanti e insoliti del mondo degli ascensori: