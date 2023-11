Women in coffee: Federica Pellegrini contro la violenza di genere

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Caffè Vergnano – tramite il suo progetto di responsabilità sociale Women in Coffee – e Federica Pellegrini continuano il loro impegno comune a favore delle donne e contro ogni tipo di violenza di genere schierandosi a fianco di D.i.Re – la Rete nazionale antiviolenza che lavora ogni giorno per supportare le organizzazioni socie nelle azioni di sostegno delle donne, per promuovere l’attivazione di azioni politiche per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere per la diffusione di buone pratiche.

TORINO – In questa giornata Caffè Vergnano attiverà un’asta benefica, dal 25 novembre al 9 dicembre sul sito dell’organizzazione CharityStars, durante la quale saranno venduti alcuni preziosi cimeli sportivi della campionessa olimpica ed alcune stampe in Limited Edition realizzate dall’illustratrice Pennika ed autografate da Federica.

L’intero ricavato dell’asta sarà devoluto a sostenere le attività di D.i.Re.

Anche Women in coffee parteciperà in maniera attiva donando il 5% del ricavato della vendita della Pink Collection nel mese di novembre all’associazione.

“Siamo onorate di fare, nel nostro piccolo, la differenza in un’occasione così importante a supporto delle donne di tutta Italia. Ci schieriamo contro ogni tipo di violenza e, per quanto possibile, sosteniamo chi ogni giorno lavora attivamente in questo campo per garantire una vita ed un futuro migliore“, commentano Carolina Vergnano, Ceo Caffè Vergnano e la campionessa olimpica Federica Pellegrini.

“Crediamo che questa partnership possa essere utile, sotto vari punti di vista: far conoscere meglio il fenomeno della violenza maschile alle donne ed al pubblico di Caffè Vergnano, far sapere alle donne che vivono situazioni di maltrattamento o violenza che non sono sole e che possono rivolgersi ad un centro antiviolenza della nostra Rete per essere supportate. Ma anche diffondere la necessità di un cambiamento culturale radicale per contrastare questo odioso fenomeno. Grazie all’azienda Caffè Vergnano e a Federica Pellegrini, che già ci ha supportate in passato.” conclude Antonella Veltri, presidente D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza.

Insieme si può fare la differenza. Una convinzione che ogni giorno muove il progetto Women in Coffee e che, anche in questa occasione, si rivela vincente.