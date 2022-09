“West Nile”: oggi e domani nuovi trattamenti nelle aree interessate di Mestre e Pellestrina

Nella giornata di oggi, mercoledì 7 settembre, sarà effettuato dalla ditta specializzata incaricata del servizio di disinfestazione da parte di Ulss 3 “Serenissima”, un accurato intervento di disinfestazione nelle zone prossimali a via Pasqualigo e a Via Ca’ Solaro, a Mestre, per un raggio di 200 metri.

Un ulteriore intervento sarà previsto nella giornata di dopodomani, giovedì 8 settembre a Pellestrina, nelle strade e vie indicate nel testo dell’ordinanza, per le quali l’Azienda Sanitaria ha previsto solo il trattamento larvicida in area pubblica e privata.

Lo dispone un’ordinanza del sindaco a seguito della comunicazione pervenuta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” nella quale veniva segnalato il manifestarsi di un cluster di casi di West Nile trasmesso dalla zanzara comune unitamente alle operazioni di disinfestazione ritenute necessarie e le relative modalità di esecuzione.

Gli interventi saranno effettuati dall’ULSS tramite la ditta incaricata affidataria del servizio per la disinfestazione.

Le strade interessate a Mestre sono:

Area via Ca’ Solaro solo trattamento larvicida:

Via Col S. Martino fino al civico n. 15 Via Ca’ Solaro dal civico n. 43 fino al civico 19/B Via Osoppo

Area via Pasqualigo trattamento adulticida e larvicida:

Via Pasqualigo dal civico n. 24 fino al civico n. 97/A Via Ortisei Via Corvara Via Monguelfo Via Braies Via Colfosco Via Villabassa

L’ordinanza prevede che, in occasione dell’effettuazione dei trattamenti larvicidi in area cortiliva privata con modalità porta a porta, i proprietari dovranno consentire l’ingresso agli operatori della ditta incaricata per lo svolgimento degli interventi.

Il primo intervento sarà eseguito in mattinata, a partire dalle 9.

Il secondo la sera con la disinfestazione adulticida in aree stradali pubbliche a partire dalle 23.50 di mercoledì 7 settembre e fino al termine delle operazioni previsto per giovedì 8 settembre.

L’ordinanza indica anche ai cittadini delle aree interessate alcune precauzioni da prendere:

PRIMA del trattamento adulticida viene consigliato:

• di raccogliere verdura e frutta negli orti pronte al consumo o di proteggere le piante con teli di plastica

• di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri

DURANTE il trattamento adulticida:

• di chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d’aria

DOPO il trattamento adulticida:

• di pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili e giochi dei bambini posti all’esterno

• in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Nell’ordinanza vengono poi ricordate alcune misure da osservare anche in futuro, quali:

• evitare l’abbandono di contenitori dove potrebbe depositarsi acqua

• svuotare prontamente eventuali contenitori che ne avessero depositata

• tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere

• svuotare piscine non in esercizio e fontane, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi

Per eventuali chiarimenti si può telefonare al Contact Center Dime, al numero 041041.