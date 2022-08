West Nile, a Mogliano interventi larvicidi nelle aree pubbliche e in oltre 20mila tombini

Con riferimento ad alcuni casi di infezione da West Nile Virus che hanno interessato il territorio provinciale, il Comune di Mogliano Veneto, di concerto con la competente autorità sanitaria ULSS 2 Marca Trevigiana, sta monitorando l’evolversi della situazione e definendo le misure maggiormente adeguate al contenimento del vettore.

A tal riguardo, si segnala che il Comune sta proseguendo con gli interventi larvicidi nelle aree pubbliche e nei 20.840 tombini di scarico dell’acqua piovana, ma affinché tali interventi siano quanto più efficaci possibile, è necessario che tutti i cittadini, nell’ambito delle rispettive proprietà, attuino la medesima tipologia di interventi.

Nello specifico si chiede di provvedere a:

evitare tutti i possibili ristagni d’acqua (es: svuotare i sottovasi)

utilizzare le zanzariere

trattare periodicamente tombini e vasche con larvicidi

coprire vasche e bidoni che non possono essere rimossi

usare repellenti cutanei per proteggersi dalle punture delle zanzare

usare elettroemanatori insetticidi attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del produttore

indossare indumenti di colore chiaro, pantaloni lunghi e maniche lunghe.

Così interviene il Sindaco Davide Bortolato: «È importante che ognuno di noi dia il proprio contributo nella lotta alla zanzara soprattutto con la prevenzione, ad esempio evitando di lasciare possibili ristagni d’acqua così da non permettere che le zanzare si riproducano. Sottolineo inoltre che i trattamenti adulticidi non a base di piretro sono vietati, come da normativa regionale, a causa dei grossi danni che arrecano alla salute dell’uomo e degli animali».

Attenzione infatti alle sostanze utilizzate per i trattamenti adulticidi, poiché alcune possono risultare dannose per la salute dell’uomo.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla news pubblicata nel sito istituzionale.