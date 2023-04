Week and con asparagi, musica, danze e auto

Secondo fine settimana ricco d’eventi per la 26esima Mostra dell’Asparago di Badoere Igp, in programma a Zero Branco fino al 23 Aprile 2023. È un’occasione per assaggiare le specialità enogastronomiche a base di questo germoglio di primavera ma anche, o soprattutto per gli amanti del ballo, per tornare in pista dopo il lungo stop imposto dalla pandemia.

Zero Branco – La perfetta organizzazione della Pro Loco di Zero Branco ha scelto le migliori orchestre per il ritorno dei balli proibiti dal Covid: grande successo, lo scorso sabato, per la Suonami Band Life Music che ha conquistato i ballerini di ogni età.

Ricca la proposta gastronomica che ha visto primeggiare tra le richieste il risotto di asparagi, seguito dal pasticcio di asparagi e dagli gnocchi con asparagi e speck.

Anche per il secondo piatto è stata preferita la tradizione con il piatto classico delle uova e asparagi: anche il ritorno delle mozzarelle in carrozza, una proposta ‘evergreen’ della gastronomia, ha avuto successo.

Domenica 23 aprile, giornata conclusiva della 26° Sagra dell’asparago di Zero Branco, saranno protagoniste le auto del Raduno Tuning Car, dalle 10 alle 18 con la premiazione alle 17 (entrata Euro 5,00 con gadget). L’organizzazione è a cura di Street Veneto.

Nel pomeriggio ci sarà anche l’esibizione di ballo della scuola MunDance School. Dalle 18,30 apertura stend gastronomici e alla fine, tutti in pista con l’orchestra Renza Glamour.

L’asparago, ovvero l’asparagus officinalis, è una pianta erbacea tra le più pregiate nella famiglia degli ortaggi. Dal suo rizoma spuntano giovani turioni carnosi terminanti in una gemma verdastra o rossastra, succulenta, la quale, se non tagliata, si sviluppa in un fusto ramoso lungo e striato. In inglese mantiene il suo nome latino, asparagus. Sebbene ci mettano 2 anni a dare i primi frutti, le piante oggi vengono coltivate anche in casa, nello spirito dell’orto domestico, tanto di moda oggi.