Webinar gratuito sulla Costituzione italiana e la promozione dei diritti umani

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato Italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, è entrata in vigore il 1º gennaio 1948.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un documento sui diritti della persona adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A. Votarono a favore 48 membri su 58. Nessun paese si dichiarò contrario, ma dieci si astennero.

Che relazione c’è tra le queste due carte e che importanza hanno nella vita di tutti i giorni?

Se ne parlerà nel prossimo webinar organizzato dai volontari di Gioventù per i Diritti Umani. Si terrà venerdì 3 luglio alle ore 20.30 sulla piattaforma ZOOM. Come ospite speciale sarà presente l’Avvocato Enrico Del Core, abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione e Dottore di ricerca in diritto privato e garanzie costituzionali.

Lo scopo di questi webinar gratuiti e dei volontari di Gioventù per i Diritti Umani è far conoscere attraverso strumenti molto semplici, quali sono i 30 diritti umani e come vengono violati e rispettati nella quotidianità. I volontari infatti sanno che “I diritti umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Anche per questo i volontari organizzano da anni attività di formazione sui diritti umani, utilizzando materiali educativi per ragazzi e per adulti, e che sono disponibili gratuitamente.

Per partecipare basta richiedere il link di accesso all’indirizzo [email protected].

