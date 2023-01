Webinar Coldiretti: ricambio generazionale e Psr veneto

Giovedi il secondo webinar gratuito sugli investimenti in agricoltura organizzato da Coldiretti Treviso.

Investire in agricoltura grazie al Piano di Sviluppo Rurale e grazie alle consulenze di Coldiretti Treviso. Questo il tema generale di 5 webinar che si svolgeranno in queste settimane. Cinque momenti di approfondimento su temi specifici che riguardano il Psr e soprattutto alcune delle più importanti novità di questo strumento fondamentale per alcuni investimenti nel settore primario.

Tutti i webinar inizieranno alle 15 e saranno moderati da Pierpaolo Caldart di Coldiretti Treviso. Il link per partecipare gratuitamente a questi cinque appuntamenti sarà visibile sulla pagina facebook di Coldiretti Treviso.

Il primo webinar si è svolto sul tema: Nuovo PSR: cosa cambia? Giovedì prossimo 12 gennaio tocca al secondo sul tema: Il ricambio generazionale e il PSR Veneto – Il pacchetto giovani con Marco De Zotti e Luca Colussi, delegato e responsabile di Giovani Impresa, Coldiretti TV e BL.

Il 19 gennaio si parlerà di Diversificazione e multifunzionalità – Fonti di finanziamento ed aspetti amministrativi con Morena Umana, Resp. PSR Coldiretti TV e BL e Stefano Bincoletto, tecnico di Coldiretti Treviso dei comparti Fattoria Didattica, Turismo Rurale e Agriturismo.

Il prossimo 2 febbraio il webinar si focalizzerà sull’argomento Allevamenti ed emissioni atmosferiche – Abbattere le emissioni è possibile grazie ad investimenti mirati e finanziati. Interverranno: Lanfranco Donantoni, Consulente Coldiretti TV e BL e Morena Umana, Resp. PSR Coldiretti TV e BL.

Il 9 febbraio tocca al tema: Migliorare le prestazioni aziendali – Le opportunità da cogliere con Morena Umana, Resp. PSR Coldiretti TV e BL e Adriano Pesce, Resp. Fiscale Coldiretti TV e BL.

Infine, il ciclo di webinar dedicati al Psr si chiuderà il 16 gennaio, sempre alle ore 15, affrontando il tema della Riconversione impianti irrigui, il PSR Veneto a supporto del risparmio idrico con Morena Umana, Resp. PSR Coldiretti TV e BL.