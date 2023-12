WE Award, le eccellenze al femminile

Da Barbara Beltrame Giacomello (AFV Acciaierie Beltrame) a Valerie Biden Owens, regista delle campagne elettorali del Presidente Biden, fino a UnaNessunaCentomila, sono state 16 le donne di successo premiate al WE Award – Women Excellence, il premio internazionale dedicato alle eccellenze al femminile consegnato durante l’evento Women at the Top organizzato dal Sole 24 Ore e Financial Times. Quattro le categorie premiate: Business, International, No Profit, Open Innovation.

CATEGORIA BUSINESS – Rivolta a imprenditrici, manager e C-level under 45 che abbiano attivamente lavorato allo sviluppo di un progetto di miglioramento, cambiamento e/o welfare aziendale ottenendo impatti reali e misurabili sull’azienda. 59 le candidature pervenute.

Si sono aggiudicate il premio:

BARBARA BELTRAME GIACOMELLO – Vicepresident, Group Chief Marketing & Communications Officer – AFV Acciaierie Beltrame spa – Vicenza – anni 44

(CHI È) Vicepresidente di Confindustria con delega all’Internazionalizzazione. Tra il 2020 e il 2021 a capo della task force Trade and Investment del forum ufficiale di dialogo del G20 con la comunità imprenditoriale globale. Membro del Cda di SIMEST Spa e di ITA – Italian Trade Agency, presiede BusinessMed e ABIE – Advisory Board Investitori Esteri. Vice Presidente esecutivo del cda dell’Università LUISS e membro del Consiglio Generale di Federmeccanica.

(MOTIVAZIONI GIURIA) Al centro dell’esperienza manageriale di Barbara Beltrame Giacomello, l’obiettivo di favorire e stimolare la crescita professionale e personale delle persone che operano all’interno della sua impresa. Da qui, l’adozione di un articolato sistema welfare e policy aziendali che hanno accompagnato una crescita del 30% dei dipendenti nel 2022, il 22% dei quali, donne. Un modello di gestione d’impresa people-oriented che ha il forte valore di essere promosso da una manager donna in un settore molto maschile.

EMANUELA GENOVESI – Titolare TWOW Srl – Genova – 40 anni

(CHI È) Fondatrice di un’agenzia di web marketing fortemente orientata all’applicazione di un modello di leadership al passo con i tempi e con le esigenze di un team giovane.

(MOTIVAZIONI GIURIA) Fin della creazione della sua impresa, Emanuela Genovesi ha puntato alla creazione di un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo, che ha fatto della diversità e della cura delle persone la leva grazie alla quale raggiungere risultati e obiettivi. Family-friendly workplace, Twow ha registrato una crescita quinquennale del fatturato del 196% e del 120% del numero di dipendenti (di cui 57.58% donne). Una realtà imprenditoriale che racconta la visione di una intera generazione per la quale centrale è l’equilibrio tra vita privata e lavoro.

ARIANNA ROVETTO – Group Head of AML – Anti Money Laundering – Banco BPM – Milano – 40 anni

(CHI È) Prima di entrare in BPM è stata tra le primissime donne Ufficiali della Guardia di Finanza, dall’età di 24 anni, a capo di numerosi reparti operativi impegnati in indagini legate a crimini finanziari, anche internazionali.

(MOTIVAZIONI GIURIA) Una delle primissime donne Ufficiali della Guardia di Finanza a capo, dall’età di 24 anni, di numerosi reparti operativi impegnati in indagini legate ai crimini finanziari. Da questo peculiare background, nasce l’impegno di Arianna Rovetto all’interno di Banco BPM per la promozione di una cultura dell’antiriciclaggio che coinvolge direttamente il top management del gruppo, insieme ad efficaci azioni di collaborazione pubblico/privato per potenziare la realizzazione di un business etico e sostenibile e prevenire, tra gli altri, i rischi di infiltrazione criminale nella complessa e cruciale partita dell’attuazione del Pnrr.

CATEGORIA NO PROFIT – Rivolta a donne o associazioni che, in Italia, si siano particolarmente distinte attraverso attività e progetti del terzo settore e del no profit, finalizzati alla concreta realizzazione di azioni rivolte alle donne e alla crescita del loro ruolo nella società. 69 sono state le candidate.

Si sono aggiudicate il premio:

GirlsRestart rappresentata dalla sua Co-founder VALERIA CASANI

(COS’È) Un network per contribuire alla crescita del lavoro femminile, donando tempo ed esperienze per ispirare e sostenere altre donne che vogliano vincere le proprie sfide e realizzare i propri sogni

(MOTIVAZIONI GIURIA) Ha partecipato alla costruzione di una organizzazione che sottolinea il potere dei social nella costruzione di reti di relazione e diffusione di skills nata, significativamente, in fase di emergenza sanitaria. Dal suo lancio, GirlsRestart ha raccolto oltre 10.000 followers organici via social, accumulato mesi di live streaming con il format RestartInterviews e conta circa 30.000 ore di tempo donate alla community; oltre 300 mentorship, più di 30 masterclass e 2 eventi live. Uno sforzo ha contribuito alla realizzazione di 10 progetti.

Fondazione Libellula Impresa Sociale rappresentata dalla sua Presidente DEBORA MORETTI

(CHI È) Co-Owner & Executive Board Member di Zeta Service, società di consulenza del lavoro e HR

(MOTIVAZIONI GIURIA) Libellula nasce come un progetto di responsabilità sociale lanciato nel 2017 da Zeta Service ed è oggi una fondazione con progetti (realizzati anche in ambito aziendale) per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, puntando a stimolare la responsabilità attiva delle imprese rispetto a un tema tanto scottante, partendo dall’esperienza nel campo muovendo dall’esperienza maturata nel campo delle risorse umane. Della rete di Libellula fanno parte oltre 83 imprese.

Fondazione Mondo Digitale ETS rappresentata dalla sua Direttrice Generale MIRTA MICHILLI

(COS’È) Nata come Consorzio Gioventù Digitale nel 2001su iniziativa dell’allora assessora del Comune di Roma Mariella Gramaglia e da un’idea di Alfonso Molina, presieduta tra il 2001 e il 2011 da Tullio De Mauro, la fondazione lavora da oltre vent’anni per la diffusione di una cultura dell’innovazione che sostenga l’economia della conoscenza

(MOTIVAZIONI GIURIA) La Fondazione, attiva dal 2001, ha all’attivo, tra gli altri, il progetto “Coding Girls” per le pari opportunità nel settore scientifico e tecnologico, allenando le studentesse alle STEM. Grazie a un’alleanza collaborativa ibrida, che coinvolge la Missione Diplomatica USA in Italia, l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, Compagnia di San Paolo, Microsoft, Eni e una rete di 32 partner accademici, il progetto raggiunge 15.000 studentesse in 24 diverse città italiane.

CATEGORIA INTERNATIONAL – Rivolta a imprenditrici, manager e C-level, senza limiti di età, che hanno attivamente lavorato alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione. 40 sono state le candidate.

Si sono aggiudicate il premio:

ELENA GRAMATICA – Titolare SEC Newgate Middle DUBAI – 50 anni

(CHI È) Arabista alla Ca’ Foscari di Venezia,10 anni nella direzione marketing e comunicazione del Gruppo 24 ORE e poi Account Director dell’area Consumer e Luxury di Leocomm del gruppo multinazionale Leo Burnett. Nel 2013 ha conosciuto i partner di Twister e costituito con loro Twister Middle East.

(MOTIVAZIONI GIURIA) Una manager dalla formazione multiculturale che ha coinvolto la sua famiglia in un cambio radicale di vita, per guidare l’espansione internazionale della società per la quale lavora. Nel 2013, infatti, Elena Gramatica ha guidato il set up della società milanese Twister Communications negli Emirati Arabi Uniti. Le performance sono state tali che, in meno di un decennio, il suo impegno ha attirato l’attenzione della multinazionale SEC New Gate la quale, nel 2021, ha acquisito la società, oggi in ulteriore espansione verso altri mercati. SEC New Gate Middle East è composta per il 90% da donne.

SARA LAURO – Direttrice Generale ALFA FORNI S.rl. – Anagni – 44 anni

(CHI È) Dopo la laurea a Parigi a 24 anni, diventa formatrice di lingua italiana per executive di grandi multinazionali con sede nella capitale francese. Poi una rapida carriera in Veepee, multinazionale dell’e-commerce. Come responsabile vendite online, gestisce l’integrazione delle sedi aziendali inglesi, tedesche, italiane e spagnole. Entra poi nel programma di mentoring scuola-azienda Telemaque, dedicato ai giovani delle zone più fragili di Parigi: da qui la particolare attenzione per i temi del welfare.

(MOTIVAZIONI GIURIA) Dal momento del suo rientro in Italia, nel 2015, dopo esperienze di studio e lavoro in Francia, Sara Lauro accompagna il lancio di Alfa Forni sui mercati di USA, Germania, Inghilterra, Francia e Medio Oriente. Il suo management si fonda sulla cura delle persone, in particolare le donne (che sono oggi il 30% dei ruoli apicali) e costruisce un clima inclusivo che ha cementato il team artefice della trasformazione di Alfa Forni da azienda a conduzione familiare a impresa il cui 70% del fatturato arriva dalle esportazioni in 60 diversi paesi. Marketing e strategia hanno fatto crescere il fatturato in modo esponenziale: da 7 a 15 milioni di euro dal 2019 al 2022. A gennaio 2023, ha inaugurato una nuova sede in Germania.

GIOA PICCIURRO – Titolare GIOA PICCIURRO FASHION DESIGNER – Palermo – 29 anni

(CHI È) Laureata in progettazione moda all’Accademia di Belle Arti di Palermo, decide di trasformare il suo progetto creativo in un vero e proprio brand e farne un marchio rappresentativo del Made in Italy.

(MOTIVAZIONI GIURIA) Un giovane talento italiano che scommette fin da subito sul mercato internazionale per dare forza al suo progetto creativo GIOA PICCIURRO FASHION DESIGNER. Vola prima da Palermo a Seoul, selezionata tra i 20 marchi ambassador del Made in Italy al Silent Mipel Showroom tenutosi in Corea del Sud nel 2020. Nel 2022, invece, è entrata in un progetto della Camera di Commercio Italiana a Dubai per lanciare i suoi prodotti sul mercato emiratino.

CATEGORIA OPEN INNOVATION – Rivolto a donne che lavorano nel mondo delle start-up e hanno ideato e sviluppato progetti innovativi con risultati tangibili e dimostrabili. 32 sono state le candidature.

Si sono aggiudicate il premio:

SOFIA KHADIRI –Head of Innovation LAB Cassa di Risparmio di Bolzano SpA – Bolzano – 33 anni

(CHI È) Manager del Gruppo Sparkasse, con un background multiculturale, formatasi nelle università di Trento, Malmö in Svezia e al CUOA di Altavilla Vicentina

(MOTIVAZIONI GIURIA) Ha fondato una Business Unit bancaria che lavora al rinnovamento del sistema di impresa territoriale (e non solo) nella consapevolezza che l’innovazione ha bisogno di essere sostenuta. Innovation Lab LDV20 ha già generato più di 30 mln di finanziamenti per nuovi impianti produttivi di Industria 4.0 e business in economia circolare e erogato oltre 1 mln di finanziamenti dal lancio del progetto Consulenza startup nel 2021.

MARIA SILVIA PAZZI – CEO & Founder – Regensteh Srl sb – Ravenna – 53 anni

(CHI È) Membro del direttivo della CNA di Ravenna e socia della sezione ravennate di FIDAPA BPW Italy. Numerosi riconoscimenti per una delle Unstoppable Women di StartUp Italia e tra i redattori, nel 2022, del primo Manifesto circolare delle Pmi e imprese artigiane presso la Camera dei Deputati

(MOTIVAZIONI GIURIA) Una innovatrice e imprenditrice della sostenibilità nel settore della moda, uno dei più inquinanti al mondo. La sua startup, infatti, ha sviluppato un processo di trasformazione dei rifiuti civili e industriali tessili in un materiale rigenerato a sua volta riutilizzabile. Regenstech ha ottenuto un brevetto internazionale e ha depositato una seconda domanda di brevetto e sta attirando l’attenzione di partner finanziari e family office della moda.

JESSICA SERRA – COO & Co-Founder SIEve srls – Bergamo – 24 anni

(CHI È) Formatasi in ingegneria gestionale presso l’Università di Bergamo, attualmente partecipa al programma PoliHub del Politecnico di Milano

(MOTIVAZIONI GIURIA) Giovanissima manager impegnata in un settore in cui le donne sono ancora scarsamente rappresentate, le start-up deep tech, con risultati fin qui significativi. Nel suo ruolo di COO, infatti, Jessica Serra ha contribuito, in soli 10 mesi, a un aumento di capitale di SIEve di fattore moltiplicativo 7 e al passaggio – in 12 mesi – da una valutazione 0 a una valutazione di 1,4 milioni di euro.

PREMI SPECIALI – Selezionati dalla giuria tra le candidature al premio, questi riconoscimenti sono stati attribuiti per la rilevanza delle storie presentate seppur non pienamente rispondenti ai criteri di selezione definiti dal bando. Questi premi sono stati assegnati a:

Una Nessuna Centomila rappresentata dalla sua Presidente onoraria FIORELLA MANNOIA

(COS’È) La prima fondazione che sostiene i Centri Antiviolenza italiani. L’11 giugno 2022, Una.Nessuna.Centomila. è stato un concerto all’Arena di Campovolo che ha provato a raccontare il fenomeno della violenza di genere.

(MOTIVAZIONI GIURIA) La prima fondazione che sostiene i Centri Antiviolenza italiani. L’11 giugno 2022, Una.Nessuna.Centomila. è stato un concerto all’Arena di Campovolo che ha provato a raccontare il fenomeno della violenza di genere. Sul palco, oltre a Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Elisa, Gianna Nannini, Giorgia, Alessandra Amoroso e Laura Pausini per raccontare cosa si consuma quotidianamente sulla pelle di tante donne. Il ricavato del concerto, a cui hanno partecipato centomila persone, è andato a 7 centri antiviolenza a Reggio Calabria, Latina, Palermo, Potenza, Casal di Principe, Conversano e Olbia.

MICHELLE FRANCINE NGONMO – Legale Rappresentante – Afro Fashion Association

(CHI È) Talent Scout; CEO & FOUNDER AFRO FASHION WEEK MILAN; Event Producer; Visiting Prof presso LabaDuala

(MOTIVAZIONI GIURIA) Per aver fondato una organizzazione no-profit che è un simbolo di diversity e utilizza il potenziale trasformativo della moda, dell’arte e della cultura quale strumento di scambio, empowerment, individuale e collettivo e di sviluppo economico sostenibile, attraverso progetti in Italia, Camerun, Ghana e Ruanda, dedicati a creativi emergenti di discendenza afro e persone di colore.

Il Cielo Itinerante rappresentata dalla sua presidente ERSILIA VAUDO