Wanderlust 108: il Mindful Triathlon arriva a Venezia

Wanderlust 108, il Mindful Triathlon che combina corsa, yoga e meditazione, arriva a Venezia il 28 settembre. Un evento dedicato al benessere mentale e fisico, con attività e workshop per una giornata all’insegna della consapevolezza.

VENEZIA. Il prossimo 28 settembre, il Parco di San Giuliano a Venezia ospiterà una delle tappe di Wanderlust 108, l’unico “Mindful Triathlon” che unisce corsa, yoga e meditazione. Questo evento, già famoso per le tappe storiche di Milano e Roma, aggiunge ora Venezia come luogo di incontro per gli appassionati del benessere mentale e fisico, offrendo un’esperienza unica e immersiva.

Corsa, yoga e meditazione per il benessere mentale e fisico

Wanderlust 108 è una celebrazione del “Mindful Living”, un modo consapevole di vivere che si basa sull’equilibrio tra corpo e mente. L’evento, aperto a partecipanti di tutte le età e livelli di esperienza, combina una corsa di 5 km, una sessione di yoga di 60 minuti e un momento di meditazione. La corsa, guidata da corridori professionisti, è adatta sia a chi vuole competere sia a chi preferisce una rilassante camminata tra i suggestivi viali del Parco di San Giuliano. Le sessioni di yoga e meditazione sono condotte da esperti nazionali e internazionali, offrendo un’opportunità per esplorare nuove dimensioni del benessere.

Un’esperienza immersiva e ricca di attività

Oltre al triathlon, Wanderlust 108 offre una serie di attività sensoriali e workshop nel pomeriggio, conosciute come “The Uncommons”. Queste attività, incluse nel biglietto di partecipazione, permettono ai partecipanti di esplorare diversi aspetti del benessere attraverso esperienze uniche come lo Yoga in the Dark, la Cerimonia del Cacao, il Thai Chi, il Sound Bath e molto altro. Questi workshop sono condotti da talent e maestri spirituali di fama nazionale e internazionale, garantendo un’esperienza di alta qualità.

Il Village, aperto sia ai partecipanti che ai visitatori del parco, è un altro punto forte di Wanderlust 108. Qui si trova il Kula Market, un mercatino olistico che mette in mostra artigiani locali, start-up e brand che incarnano i valori di Wanderlust. Il True North Café, all’interno del Village, offre una varietà di opzioni alimentari, tra cui scelte vegetariane e vegane, ideali per completare una giornata di benessere.

L’essenza del numero 108 e il significato di Wanderlust

Il numero 108 è significativo nel mondo dello yoga, rappresentando l’unione, la completezza e le infinite possibilità. Wanderlust 108 incarna questi valori, promuovendo un approccio olistico al benessere e all’equilibrio interiore.

Wanderlust Holdings, LLC, fondata nel 2009, è un’azienda globale che si dedica a ispirare le persone a trovare il “proprio vero nord”. Wanderlust 108 è solo uno degli eventi organizzati dall’azienda, che include anche il Wanderlust Festival, il più grande festival di yoga e musica del mondo, e Wellspring, un incontro sul benessere che riunisce innovatori e insegnanti da tutto il mondo. La certificazione B Corporation ottenuta nel 2018 conferma l’impegno di Wanderlust verso standard elevati di prestazioni sociali e ambientali, etica e trasparenza.

Con la sua missione di ispirare una vita sana e consapevole, Wanderlust 108 a Venezia si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque cerchi di esplorare nuove forme di benessere e di connettersi con una vibrante comunità che condivide visioni di crescita e armonia.