Volotea: esposto all’Antitrust

La questione legata ai voli aerei e al mancato rimborso dei biglietti è oramai in questi giorni una circostanza nota è di dominio pubblico, in fatti numerose sono state le iniziative da parte delle varie associazioni consumatori per segnalare alle Autorità competenti le compagnie aeree che nel marasma normativo dovuto anche ai nuovi decreti legiferati in occasione del c.d. lockdown stanno in qualche modo lasciando i consumatori poco tranquilli.

Le segnalazioni che riguardavano varie compagnie operanti nel territorio nazionale italiano erano giunte anche all’Ente nazionale per l’Aviazione civile, ma ora solo pochi giorni dopo l’asticella si alza ed il mirino inizia ad essere puntato in alcune compagnie specifiche.

Lo riferisce l’Associazione Consumatori 24 che dopo le troppe segnalazioni ricevute dai propri iscritti e non in riferimento al discutibile comportamento del vettore Volotea S.L. con sede legale in Spagna, ha deciso senza indugio di fotografare una decina di casi specifici e di porli all’attenzione non solo dell’E.n.a.c. ma anche e soprattutto dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato il cosìdetto Antitrust.

Nelle segnalazioni ricevute infatti si lamentavano la mancata disponibilità a sostituire i biglietti con i Voucher, varie criticità nell’annullamento dei voli, email di attribuzione del voucher con accettazione automatica, cambio voli con maggiorazione dei costi e cambio voli ad insaputa del consumatore.

All’Antitrust e all’Enac è stato richiesto di aprire una istruttoria per verificare se vi siano degli illeciti e di agire e porre in essere le opportune decisioni per mettere la parola fine a questo tipo di pratiche che riteniamo presumibilmente scorrette.

Commenta la news

commenti