Volontariato a supporto del pubblico. Silea rinnova la convenzione con la Comunità di Sant’Egidio

Il Comune di Silea (Tv) consolida le relazioni di rete esistenti tra servizi pubblici e privato sociale, rinnovando l’accordo di collaborazione con la sezione Veneto della Comunità di Sant’Egidio, una realtà dedita all’aiuto dei bisognosi tra le più attive sul territorio nazionale e fortemente radicata nel trevigiano.

La Comunità di Sant’Egidio Veneto ha operato nel corso del 2021 sostenendo più di 20 famiglie segnalate dai Servizi Sociali, in coordinamento con l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune.

Gli interventi, compiuti da personale volontario appositamente formato, sono stati tra i più diversi: dalla fornitura materiale di aiuti economici e alimentari, anche durante i giorni festivi; alle più delicate attività di mediazione e socializzazione, come ad esempio l’integrazione delle persone in condizione di marginalità attraverso la pratica del volontariato in diverse associazioni del territorio.



Convenzione rinnovata con l’ente di volontariato Comunità di Sant’Egidio

Il Comune di Silea, tramite i Servizi Sociali, segnalerà agli operatori della Comunità le situazioni di bisogno: dopo un’analisi svolta in equipe, i volontari della Comunità verranno attivati su uno specifico progetto d’intervento.

“Fare squadra è il miglior modo per costruire una reale rete di integrazione: il Comune può si farsi carico delle segnalazioni delle situazioni bisognose, ma la vera integrazione avviene solo se sono persone del territorio a interagire con le famiglie. Il volontariato e le associazioni sono un primario campo di intervento, dove le relazioni sono più semplici, perché spontanee, fluide e gratuite nel senso più nobile del termine” sottolinea Francesco Biasin, Assessore alle Politiche Sociali del Comune.

Sant’Egidio è una Comunità cristiana nata nel 1968, all’indomani del Concilio Vaticano II. Con gli anni è divenuta una rete di comunità che, in più di 70 paesi del mondo, opera con una particolare attenzione alle periferie e ai periferici, aiutando uomini e donne di ogni età e condizione attraverso l’impegno di volontari uniti dai valori fondanti della Comunità e formati a compiere al loro missione di aiuto.