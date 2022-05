Volley. Imoco Conegliano campione d’Italia per la 5ª volta

Le Pantere di Conegliano, conquistando il loro quinto scudetto (nonché il quarto consecutivo), trionfano nello sport.

Le loro vittorie in Italia, in Europa e nel mondo ne hanno fatto la realtà più conosciuta e apprezzata della pallavolo al femminile.



Zaia: “Sono l’orgoglio veneto, ambasciatrici di sport e territori”

“Con la manita di scudetti, dei quali 4 consecutivi, le pantere, stavolta rosa, dell’Imoco Prosecco Doc Conegliano, hanno scritto una pagina indelebile nella storia dei trionfi dello sport veneto. Per definire le loro imprese le parole non sono sufficienti. Oltre che campionesse queste ragazze sono l’incarnazione dell’orgoglio veneto, ambasciatrici dello sport e dei territori a livello nazionale e internazionale”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, festeggia l’ennesimo traguardo delle ragazze del Volley Conegliano che, battendo alla fine di un tiratissimo e spettacolare 3 a 2 le avversarie di Monza, si sono ancora una volta laureate campionesse d’Italia.

“Una never ending story come questa non nasce casualmente – aggiunge infine il Governatore – ma è frutto di serietà e meriti programmatori della società e dei tecnici in palestra, di un gran lavoro sulle giovanili, della capacità di realizzare uno straordinario feeling con il pubblico. Un mix vincente che chiunque voglia emulare questa Imoco dovrà studiare attentamente”.

Crediti fotografici: Facebook @imocovolley