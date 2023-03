“Vogliamo l’emoticon dello Spritz”. La petizione su Change.org

PADOVA – Sui social del Gruppo Meta (WhatsApp, Instagram e Facebook) c’è l’icona dello Champagne, del Martini, di un calice di vino rosso, della birra, dei boccali di birra… perché quindi non dedicare un’icona anche allo Spritz?

Da Londra a New York, da Parigi a Buenos Aires, è l’aperitivo veneto più famoso al mondo.

Proprio su Facebook, il padovano Giacomo Brunoro, presidente dell’associazione culturale Sugarpulp, ha pubblicato un post goliardico, scrivendo: “Trovo intollerabile che non esista l’emoticon dello spritz. Stiamo vivendo tempi difficili, abbiamo tutti bisogno di un po’ di leggerezza in più: l’icona dello Spritz non cambierà certo le nostre vite, ma la renderà un po’ più divertenti e piacevoli”.

E così è stata lanciata una petizione su Change.org, pubblicizzata anche dal presidente del Veneto Luca Zaia sul proprio profilo, per far sì che la richiesta giunga a Mark Zuckerberg.

Chi desidera può firmare qui.