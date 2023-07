Notifiche, allerta meteo, temporali che incombono portandosi dietro vento, grandine, tuoni, fulmini. E tanta ansia che fa da paravento alla paura.

Voglia di castagne.

Poi dopo la trentesima giornata tra i 30 e i 40 gradi Caronte con l’abito da sera sbeffeggia tutti dall’alto e sussurra che non è finita fino a quando non è finita, arrivano le supercelle e i downburst ossia temporali che con la paura fanno 90 e venti all’ennesima potenza. Il tutto ad incorniciare un altro quesito irresistibile: esiste il pericolo di arrivare a 50 gradi centigradi?

Voglia di castagne.

Dopo l’ennesima sbirciata allo smartphone arriva trepidante il nuovo scenario, la terra brucia in Grecia e in Sicilia, roghi dolosi, persone evacuate e blackout, dopo l’acqua e il vento è il fuoco ora a tessere la trama. Infernale.

Voglia di castagne.

Il meteo sta dando da matti? Tutta colpa del riscaldamento climatico in corso e quindi dell’uomo è la voce più diffusa e quello che arriverà in futuro dipenderà strettamente da quello che accadrà alle nostre emissioni di gas serra, deforestazioni, combustioni fossili, agricoltura non sostenibile e via andare. Il futuro ancora una volta sembra essere nelle nostre mani.

Voglia di castagne.

L’estate non sta ancora finendo e il basso dei Righeira in sottofondo suona diverso da nord a sud con 20 gradi di differenza, temporali, fuoco, grandine e caldo infernale. Dicotomie meteorologiche che mettono inquietudine. Dovunque tu sia.

E la voglia di castagne cresce e matura in quel desiderio di allontanare ansia e occhiate al meteo ogni cinque minuti, senza poi chiedere la luna, solo un pizzico tranquillità per tornare ai nostri mestieri, alle nostre semplici abitudini di tutti i giorni, senza acqua, vento e fuoco.

Voglia di castagne e anche di un leggero raffreddore, per potersi riappropriare di quella copertina a quadri e della serie tv che ricomincia al pari del campionato. Normalità bestiale.

Zero Biscuit di Mauro Lama