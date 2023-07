Voglia d’estate, musica, sole e arte in giro per l’Italia

L’estate italiana è un mix esplosivo di intrattenimento e avventure da non perdere! Dai concerti attesissimi come quello dei Pinguini Tattici Nucleari al tour negli stadi d’Italia – la band bergamasca che questa sera apre la data zero del proprio Tour negli stadi d’Italia approdando al Parco San Giuliano di Mestre (consulta qui la nuova viabilità) – alle proposte dei festival da Milano a Sassari, con artisti di fama internazionale come Bob Dylan, Red Hot Chili Peppers, Malika Ayane e Florence + The Machine.

Con l’ingresso nel vivo della bella stagione, da non perdere sono poi i famosi parchi acquatici italiani, come l’Acqua World di Cinecittà e il Legoland Water Park di Gardaland, che offrono scivoli e avventure adrenaliniche.

Con un’entusiasmante viaggio in macchina o in treno, si ha la possibilità di raggiungere mete incantevoli della nostra splendida penisola! Tra le destinazioni ideali per l’estate ci sono la suggestiva Maremma, dominata dal borgo di Pitigliano incastonato nel tufo, la splendida isola di Capri nel golfo di Napoli con i suoi tesori nascosti e il Salento, con le antiche torri di avvistamento disseminate lungo la costa.

E per gli amanti dell’arte, ci sono mostre imperdibili come quella dedicata a Michelangelo Pistoletto a Roma, che ripercorre 60 anni di creatività, l’omaggio a Ugo Mulas a Venezia con i suoi 300 scatti di artisti e intellettuali, e le affascinanti immagini pop e surreali di David LaChapelle esposte a Trieste.

L’estate italiana è un’esplosione di emozioni, avventure e cultura da vivere intensamente. Che tu sia un appassionato di musica, un cercatore di adrenalina o un amante dell’arte, c’è qualcosa di speciale che ti aspetta in ogni angolo del nostro meraviglioso Paese. Non perderti l’occasione di creare ricordi indimenticabili in questa stagione estiva! E quanto riportato in questo articolo è solo un assaggio.