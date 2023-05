“Vivere non è un gioco da ragazzi“, su Rai 1 la fiction sulla droga come svago

Il tema si affaccia oceanico, lambisce il cuore di tutti per esperienze personali o per “vicinanze“ e non può lasciare indifferenti.

Su Rai 1 da lunedì 8 maggio, l’illuminato regista Rolando Ravello ci trasporta diretti e senza aver bisogno di alcuna prenotazione nel mondo degli adolescenti e delle droghe chimiche, nuova frontiera – ma neanche tanto – delle sostanze stupefacenti.

Di basso costo, di facilissima reperibilità e molto pericolose, lontane in maniera siderale dal primitivo spinello, poi ribattezzato in canna, che in moltissimi casi si sarebbe evoluto in droga pesante o derubricato in “esperienza da sballo”.

Ma non è di questo che vogliamo parlare.

Immergiamoci invece nella sinossi della fiction con Stefano Fresi e Nicole Grimaudo, che parla del 18 enne Lele, ragazzo semplice e di umili origini che frequenta il liceo con i figli dell’élite bolognese ed è innamorato di Serena.

Succede che una sera, per darsi il famoso tono, assume una pasticca di Mdma e si infila senza averlo compreso nel mondo della droga, con tutto quello che quest’ultima porta in dote: estasi, miseria e al contempo dipendenza seria.

Senza denaro, si trova costretto ad acquistare pasticche nel suo quartiere per poi rivenderle in discoteca, lucrando sul prezzo, finché qualcosa va storto e il semplice passaggio di una pasticca a un amico si tramuta in tragedia.

Pesi insopportabili, nutriti da sensi di colpa, ci mettono di fronte a un tema attualissimo: la droga ricreativa recepita come un comportamento normale, che può portare a nefaste conseguenze come nel caso di Lele, con la vita che cambia e disarciona i rapporti, facendo da sfondo a questo dramma adolescenziale che si ammanta di giallo.

Intravisti per voi di Mauro Lama

VIVERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI di Rolando Ravello con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e la partecipazione di Claudio Bisio da lunedì 8 Maggio su Rai 1 alle 21,15 in 3 puntate.

Credit photo by – Raiplay