Convegno Viticoltura, come affrontare le sfide attuali

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – Martedì 20 febbraio, a San Biagio di Callalta (TV), si terrà un importante convegno dedicato alla viticoltura, incentrato sulle sfide che il 2024. Interessante è già il titolo, “Le sfide del 2024: la gestione del rischio, difesa attiva e contribuzione pubblica“, che si prefigge di fare chiarezza e orientamento agli operatori del settore, in particolare ai viticoltori, di fronte a un panorama incerto e in evoluzione.

La necessità di affrontare queste tematiche è resa ancora più urgente dalle recenti avversità atmosferiche che hanno colpito duramente molte zone viticole, con grandinate e brinate che hanno causato danni ingenti alle coltivazioni. Questi eventi hanno messo in luce le difficoltà che molte compagnia di assicurazioni, ora chiamate a rivedere le proprie politiche di copertura. Il risultato potrebbe tradursi in un aumento dei premi e delle franchigie, a discapito di un’eventuale diminuzione dei contributi statali.

La disinformazione che circonda il mondo agricolo su queste questioni rende ancora più cruciale l’iniziativa promossa da Condifesa TVB, in collaborazione con il patrocinio del Comune di San Biagio di Callalta, che ospita l’evento. L’obiettivo principale del convegno è proprio quello di fare chiarezza sulle sfide che il futuro riserva al mondo agricolo: esperti del settore, assicuratori e rappresentanti istituzionali si confronteranno per individuare strategie efficaci che possano garantire una gestione del rischio più consapevole e una difesa attiva delle coltivazioni. Sarà inoltre un’opportunità per analizzare il ruolo della contribuzione pubblica e per discutere possibili interventi a tutela del settore vitivinicolo.

Appuntamento a martedì prossimo, 20 febbraio, ore 20:30, presso la Sala polivalente in via 2 Giugno, 45.



Programma

20:30 – Valerio Nadal – presidente CondifesaTVB

Apertura dei lavori e presentazione delle autorità

20:50 – Filippo Codato – direttore CondifesaTVB

Polizze assicurative e fondi mutualistici. Situazione contributiva ed evoluzione del sistema

21:20 – Alberto Zannol – direttore Direzione Agroalimentare Regione del Veneto

Il Complemento Regionale allo Sviluppo Rurale. Possibili sinergie tra strumenti e azioni per una nuova gestione del rischio

21:40 – Domande e conclusione lavori

L’incontro è organizzato da CondifesaTVB in collaborazione e con il patrocinio del San Biagio di Callalta, con il patrocinio della Regione del Veneto e dei Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Fossalta di Piave, Maserada sul Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Roncade, Silea, Spresiano, Villorba, e il Collegio interprovinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Belluno, Treviso e Venezia.