Visite dermatologiche via SMS

Treviso sperimenta la comunicazione delle visite tramite messaggio

TREVISO – Un’iniziativa dell’azienda AULSS2 attivata in via sperimentale la scorsa settimana per essere più veloci nella comunicazione con il cittadino. Ottenuto il 56% di risposte positive entro un’ora dalla ricezione del messaggio.



“Gent.le utente, l’AULSS2 Le comunica l’appuntamento n. 1234567 per VISITA DERMATOLOGICA PER NEI il giorno….. alle ore…. presso OSPEDALE DI TREVISO. Per confermare l’appuntamento clicchi entro 24 ore al seguente link: https://smpsa.aulss2.veneto.it/…”

Questo un facsimile del testo dell’SMS inviato dall’Ulss 2 Marca trevigiana alle persone in attesa di visita dermatologica nel distretto Treviso, per comunicare loro data, ora e luogo dell’appuntamento.



Nel messaggio è presente anche un link che l’utente deve cliccare entro 24 ore dalla ricezione per accettare e confermare la prenotazione. Questo strumento snello ed efficace ha già incontrato il favore degli utenti: ben il 56% dei pazienti, infatti, ha risposto confermando la data proposta per la prestazione entro un’ora dalla ricezione del messaggio.



Va precisato che, in ogni caso, se l’utente non conferma l’appuntamento entro i termini, sarà comunque contattato telefonicamente dagli operatori Ulss per le spiegazioni e il seguito del caso.



Il consiglio è di prestare attenzione agli SMS in arrivo, non lasciandosi ingannare da eventuali comunicazioni che arrivano da mittenti sconosciuti. L’azienda socio sanitaria, infatti, appare ben visibile come mittente (AULSS2 MT o AULSS2 TV), sia negli SMS di promemoria degli appuntamenti sia per questa nuova sperimentazione di accettazione della prenotazione, e non come un numero

sconosciuto di cellulare.

Luciana Ermini