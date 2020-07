Violenza e discriminazioni: una riflessione a margine della proposta di legge Zan

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di L’8sempredonnemogliano, Anpi Mogliano Veneto, Amici del parco, G.A.S. Mania e Quante Storie, sulla proposta di legge Zan attualmente in discussione in Parlamento I solerti funzionari leghisti non hanno dubbi: chiamano a