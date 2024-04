Vino e Salute: parola al Professor Carlo Adami a Vinitaly 2024

A qualcuno piace bianco, a qualcuno piace rosso, a qualcuno frizzante e a qualcun altro fermo, insomma il vino piace, e su questo siamo d’accordo. Tuttavia, cosa possiamo dire sui suoi effetti sulla salute?

VERONA – A Vinitaly, la prestigiosa fiera internazionale del vino e dei distillati che da quasi 60 anni è sinonimo di eccellenza nel settore, abbiamo avuto il piacere di incontrare il professor Carlo Adami. Oltre ad essere un ex chirurgo cardiovascolare di fama internazionale, il professor Adami è anche il custode della tenuta di Ca’ Pigneto, 9 ettari e mezzo di vigneti situati nel cuore della Valpolicella Classica, a cui dedica anima e corpo insieme alla moglie Paola e alle figlie Angelica e Veronica.

Le sue parole sono inequivocabili: un bere equilibrato è un bere che fa bene. Questo riflette l’importanza di un moderato e consapevole consumo di vino per godere appieno dei suoi benefici per la salute.

Guarda il video su YouTube.

L’azienda Ca’ Pigneto, radicata nel territorio veronese, è presente a Vinitaly nel padiglione 4 stand B2, con i suoi pregiatissimi vini rossi: Ripasso, Amarone e Recioto. Questi vini di nicchia, conosciuti e riconosciuti a livello internazionale, rappresentano l’eccellenza della tradizione vitivinicola della Valpolicella.

Oltre alle degustazioni, la tenuta offre esperienze uniche ai turisti desiderosi di immergersi nei suoni della natura e nella cultura del vino, dedicando del tempo a se stessi in fuga dalla frenesia quotidiana. In questa immensa distesa verde vocata alla vite, sono infatti in corso diverse attività che attraggono coloro desiderosi di vivere una giornata indimenticabile, lontano dal caos del centro città di Verona, che resta pur sempre una meta altrettanto magnifica da scoprire.