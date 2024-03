VinNatur Tasting 2024: il buon vino secondo natura

Dal 13 al 15 aprile torna l’evento dedicato al vino naturale, con cinque incontri di approfondimento

Vicenza – Si avvicina la 19esima edizione di VinNatur Tasting, l’annuale evento organizzato dall’Associazione VinNatur, che si terrà da sabato 13 a lunedì 15 aprile allo show-room Margraf di Gambellara (Vicenza).

Ai banchi d’assaggio 200 produttori, provenienti da Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Ungheria, Slovenia e Repubblica Ceca, offriranno un’ampia panoramica del “vino secondo natura”. Oltre ai banchi d’assaggio VinNatur Tasting proporrà un ricco programma di approfondimenti.

Gli incontri VinNatur Tasting

Cinque incontri, guidati da esperti del settore, permetteranno ai partecipanti di ampliare le proprie conoscenze e scoprire le sfumature del vino fatto secondo natura.

Il primo appuntamento sarà domenica 14 aprile alle 12.00. L’’agronomo Giacomo Buscioni inizierà con Difetti del vino, degustazione alla cieca di vini opportunamente modificati in cui analizzerà le principali alterazioni organolettiche di origine microbiologica e le loro caratteristiche più comuni.

Seguirà alle 14.00 l’incontro in lingua inglese con la wine writer Alice Feiring, moderato dal giornalista e selezionatore di vini Gianpaolo Giacobbo. La scrittrice americana presenterà il suo ultimo libro To Fall In Love, Drink This in cui intreccia le proprie esperienze personali con la passione per il vino, in una serie di saggi umoristici.

Alle 16.00 il professor Nicola Perullo, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, condurrà la masterclass alla cieca L’altro modo di sentire il vino, incentrata su una diversa prospettiva di degustazione attraverso esercizi sensoriali e immaginativi.

Lunedì 15 aprile alle 14.00 Gianpaolo Giacobbo guiderà il tasting Apriamo la mente, che esplorerà sei vini provenienti da diversi produttori al di fuori dell’Italia per rompere le convenzioni e stravolgere il modo di scegliere un’etichetta.

Il ciclo di incontri si concluderà alle 16.00 con la degustazione alla cieca Italia contro Francia, condotta da Samuel Cogliati Gorlier, divulgatore indipendente italo-francese e fondatore di Possibilia Editore, che mira a identificare i tratti stilistici o espressivi distintivi del vino nelle due principali nazioni produttrici mondiali. I biglietti per le masterclass e per l’evento sono acquistabili online sul sito della manifestazione.

VinNatur Tasting non è solo un’occasione per esplorare il mondo del vino, ma anche per scoprire la cultura gastronomica italiana e sostenere piccoli produttori e artigiani. Nell’area food dell’evento si potranno assaporare selezioni di caffè, formaggi e salumi veronesi, birre artigianali, specialità dolci e salate, pizza e piatti della tradizione bolognese.

Novità di quest’anno sarà il banco della Rete Ostricoltori Italiani, dove sarà possibile gustare e acquistare ostriche fresche di allevamento.

VinNatur Tasting 2024, il vino secondo natura, in breve



Quando: sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 aprile 2024

Dove: Show-room Margraf | Via Torri di Confine – Gambellara (Vicenza)

Orario di apertura al pubblico: dalle 10 alle 18

Ingresso: 30,00 euro giornaliero (50,00 euro per due giorni) comprensivo di calice per degustazioni, mappa dei produttori e catalogo dell’evento. Ticket acquistabili in loco, all’ingresso della manifestazione (in contanti, carta di credito o bancomat) oppure online su Eventbrite. I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni, sono ammessi animali di piccola taglia

Info utili per chi arriva in treno:

– Sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta da e per la stazione ferroviaria di San Bonifacio

– Al ritorno consigliamo di recarsi all’ingresso della manifestazione 20-30 minuti prima della partenza del treno

Info utili per chi arriva in auto:

All’uscita del casello di Montebello Vicentino (autostrada A4 Milano-Venezia) svoltare subito a destra in direzione Verona. Lo show-room Margraf si trova sulla destra dopo 1,2 km lungo la SR11. Ampio parcheggio antistante e comodamente raggiungibile. http://www.vinnatur.org

https://ilnuovoterraglio.it/esercizi-spirituali-per-bevitori-di-vino/