Vinitaly: intervista a Sandro Bottega di Bottega SpA, acclamata anche da James Suckling

Nel fervore di Vinitaly abbiamo avuto il piacere di incontrare Sandro Bottega, carismatico Amministratore delegato alla guida di Bottega SpA, una delle perle italiane nel mondo del vino e dei distillati.

VERONA – Con le sue bottiglie sfavillanti, che incantano tavoli e scaffali in oltre 130 Paesi al mondo, Bottega SpA è molto più di un semplice produttore di vino e distillati. È un simbolo di eleganza, stile e qualità, capace di trasformare ogni momento in un’esperienza indimenticabile. Non a caso, persino James Suckling, il rinomato critico americano di vini, ha giudicato i prodotti di Bottega SpA ai massimi livelli di eccellenza.

Guarda il video su YouTube.

Dietro questo straordinario successo si cela una filosofia aziendale altrettanto importante: la sostenibilità. Bottega SpA non si accontenta infatti di offrire prodotti di eccellenza; si impegna anche ad operare in armonia con l’ambiente e la comunità.