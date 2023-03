Vinitaly and the City 2023 – il fuori salone tra degustazioni, incontri ed eventi nel cuore di Verona

Dal 31 marzo al 3 aprile l’emozione di Vinitaly arriva nel centro storico di Verona. In piazza dei Signori, Cortile del Tribunale e Cortile Mercato Vecchio torna l’appuntamento annuale con Vinitaly and the City, la cornice dedicata a tutti i wine lover che possono partecipare a incontri, degustazioni, masterclass e wine talk “collaterali” a quanto è in programma – dal 2 al 5 aprile – nei padiglioni di Verona Fiere.



Quattro giorni di eventi per raccontare il vino e la città

Vinitaly and the City apre le porte ad un viaggio alla scoperta delle eccellenze vinicole e delle bellezze dei luoghi più significativi del centro storico di Verona, città patrimonio mondiale UNESCO.

Tutte le informazioni sugli eventi sono disponibili nel sito dedicato: https://vinitalyandthecity.com/.