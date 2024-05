Viña en Primavera: la Vintage Kilo Sale a San Polo di Piave

Un weekend di divertimento, scoperte e degustazioni, tra il il meglio della moda vintage e della cultura vinicola veneta.

San Polo di Piave (TV) – Amanti della moda e del vino, preparatevi: arriva un evento che unisce due passioni in un’unica esperienza. La Vintage Kilo Sale, famosa in tutta Europa per la sua vasta selezione di capi vintage unici, venduti al chilo, fa il suo debutto a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, in un format tutto nuovo e affascinante.

Ospite di Viña en Primavera, che si svolge tutte le domeniche di maggio, la Vintage Kilo Sale avrà luogo nel suggestivo scenario dei vitigni veneti nel weekend del 18-19 maggio. Organizzato in collaborazione con Ca’ Di Rajo, rinomata azienda vinicola della Marca Trevigiana, promette di offrire un’esperienza che soddisferà sia gli amanti della moda vintage che gli enoappassionati.

L’esperienza di vendita al chilo consente ai partecipanti di portare a casa capi vintage unici a prezzi accessibili. Dalle eleganti giacche di tweed agli abiti floreali degli anni ’70, c’è qualcosa per tutti i gusti e stili.

Ciò che rende Viña en Primavera così speciale è la sua combinazione di shopping, vino e atmosfera bucolica. Infatti, mentre i visitatori esplorano le varie bancarelle di abbigliamento vintage, avranno l’opportunità di gustare dell’ottimo vino prodotto localmente e di immergersi nell’atmosfera rilassata dei vigneti circostanti.

Oltre allo shopping e al vino, i visitatori potranno godersi anche intrattenimento musicale dal vivo e momenti di relax immersi nella natura dei vigneti veneti.

L’evento è totalmente gratuito ma richiede una prenotazione anticipata nel sito. Questo permette agli organizzatori di gestire meglio l’afflusso di persone.