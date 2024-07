Villaggio Coldiretti a Venezia: celebrando il Made in Italy

Si è tenuta l’inaugurazione ufficiale con le autorità civili e militari del Villaggio Coldiretti a Venezia

VENEZIA – Sì è tenuta sabato mattina, in Arsenale a Venezia, la cerimonia istituzionale di inaugurazione del Villaggio Coldiretti, che ha animato la città e i suoi canali per tutto il weekend. Una manifestazione, iniziata venerdì mattina e a ingresso totalmente gratuito, dedicata alla biodiversità e alla sostenibilità dell’agricoltura Made in Italy.

Per la prima volta in assoluto è stata la città lagunare ad ospitare le eccellenze enogastronomiche italiane, raccontando, durante la tre-giorni di manifestazione, alla società civile, alle istituzioni e alle grandi realtà economiche del paese, l’importanza dell’agroalimentare locale, la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana.

Un video-messaggio del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha preceduto l’inizio dell’inaugurazione della manifestazione alla presenza dei ministri della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, il presidente della Coldiretti Veneto, Carlo Salvan, il presidente Commissione agricoltura in Senato, Luca De Carlo, il presidente di ICE Agenzia, Matteo Zoppas e il già ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti.

Presente, con la fascia tricolore come delegato del sindaco, l’assessore ai Rapporti con il mondo dell’agricoltura, Renato Boraso. Con lui a portare i saluti dell’Amministrazione comunale anche gli assessori al Bilancio e alle Società partecipate, Michele Zuin, alla Sicurezza, Elisabetta Pesce e ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto. Presente, tra gli altri, anche il prefetto di Venezia, Darco Pellos, oltre a molte autorità civili e militari del territorio.

Focus sui temi centrali: biodiversità e sostenibilità

Durante la manifestazione sono stati affrontati diversi temi cruciali. Il presidente Zaia ha enfatizzato il ruolo di Coldiretti nella difesa e promozione dei prodotti tipici regionali, descrivendo il lavoro dei contadini come fondamentale per preservare l’identità culinaria italiana. L’attenzione è stata inoltre rivolta alla Dieta Mediterranea, riconosciuta non solo come un modello alimentare ma come un patrimonio che abbraccia la cultura, l’ambiente e l’economia del paese.

Innovazione e giovani imprenditori nel settore agricolo

Un altro punto focale dei dibattiti è stato lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione nel settore. I ministri presenti hanno sottolineato l’importanza di politiche agricole lungimiranti e di una gestione sostenibile delle risorse idriche per garantire la resilienza delle colture italiane.

Prospettive future

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, ha concluso la prima sessione dei dibattiti evidenziando come Venezia non sia soltanto una città d’arte, ma anche un luogo in cui l’agricoltura e la pesca hanno radici profonde. La manifestazione ha evidenziato il legame storico e culturale di Venezia con il settore agroalimentare, promuovendo una riflessione sulla necessità di un’agricoltura più resiliente e sostenibile per il futuro.