Villa Torni tra arte, storia e sociale. Il fascino intramontabile di una Villa Veneta

Da dimora aristocratica a pioniera nel soccorso contro la pellagra, questa antica residenza veneta porta con sé una serie di vicende affascinanti che si intrecciano tra affreschi settecenteschi e nobili gesti di altruismo.

MOGLIANO VENETO (TV) – Abbiamo intervistato l’Avv. Enrico Specchio, Commissario straordinario dell’Istituto Gris, sulle tante vite e storie che hanno plasmato l’eredità di una delle più rinomate ville di Mogliano Veneto: Villa Torni.

Villa Torni è una Villa Veneta che ha avuto un destino molto particolare. Di origine seicentesca, il complesso moglianese è formato dalla casa padronale e da due edifici più bassi che la collegano alle barchesse. è una classica villa che rispetta la suddivisione interna tradizionale, un oratorio di discrete dimensioni, posto all’estremità orientale della proprietà.

All’interno, nella sale della Villa, ci sono affreschi di gusto settecentesco attribuiti a Giambattista Crosato, in cui sono raffigurate scene tratte dalla Gerusalemme liberata e di soggetto allegorico. Sopra la porta della parete di ponente è riprodotto lo stemma gentilizio della casata Torni. Ricordiamo che Crosato lavorò a Torino, dove ebbe l’incarico di decorare la Villa della regina e a Venezia, dove decorò altri edifici, tra cui Ca’ Pesaro e Ville come Villa Torni.

L’ultimo erede della famiglia Torni, Marco Battistiol, come capitava spesso se non c’era una discendenza, lasciò la Villa di Mogliano alla Congregazione di Carità di Venezia. Possiamo parlare, fin da allora, di questo lascito di una funzione sociale che continuerà fino ad oggi. Sarà infatti Costante Gris ad acquisire la Villa, anche con l’aiuto di altri nobili e ricchi veneziani per farne il primo pellagrosario d’Italia. Una storia, che fa di questo illuminato moglianese uno dei più visionari uomini del tempo, che si batté per trovare una soluzione al gravissimo problema della pellagra, che flagellava le nostre campagne e non solo.