Villa Contarini per “100 Artisti in Villa”

È stata inaugurata sabato pomeriggio la collettiva di pittura “100 Artisti in villa” a Piazzola sul Brenta, che si svolgerà nella splendida villa Contarini

Piazzola sul Brenta (PD) – Villa Contarini, gioiello dell’architettura veneta è divenuta vetrina dei finalisti del Premio Mestre di Pittura con “100 artisti in villa”, una collettiva che ripropone alcuni degli autori delle opere che hanno partecipato all’edizione 2023 del Premio Mestre di Pittura, selezionati dal Comitato organizzatore.

“L’origine di questa mostra collettiva 100 Artisti in Villa, è direttamente collegata al Premio Mestre di Pittura, un concorso artistico annuale, rivolto alla partecipazione senza confini, che grazie alla Associazione Il Circolo Veneto e alla Fondazione Musei Civici di Venezia è stato riportato in vita nel 2017, proseguendo idealmente la tradizione di quelle dieci storiche edizioni dell’omonimo premio tenutesi tra 1958 e 1967/68” ha detto Marco Dolfin, curatore della mostra.

“Anno dopo anno – continua Dolfin – è stato evidente come ci sia stata una progressiva crescita numerica e qualitativa dei suoi partecipanti, arrivando a sfiorare in alcune edizioni quasi i novecento artisti candidati. Le provenienze geografiche sono molto diverse, a maggioranza di ambito nazionale ma anche estere. A fronte di questi numeri così elevati il limite dei sessanta finalisti, imposto anche dalla dimensione della sede espositiva (Centro Culturale Candiani di Mestre), si è rivelato inevitabilmente limitante per una adeguata e quanto più completa rappresentazione di quell’ampia schiera di artisti candidati meritevoli”

La scelta

“Da qui l’idea di una grande mostra collettiva come questa, i cui artisti sono selezionati proprio dal ricco bacino dei candidati al Premio. Il risultato è certamente una rappresentazione corale, poliedrica e multiforme della pittura contemporanea che non ha nessuna pretesa di esaustività e che ci conferma ancora una volta come sia infondata e superata la visione critica sulla presunta attuale morte della pittura a favore di altri linguaggi artistici” ha spiegato Dolfin.

Il Premio Mestre di Pittura

L’esposizione si inserisce nel programma di eventi collaterali e promozionali del concorso pittorico Premio Mestre di Pittura, che il Circolo, con la Fondazione Musei Civici di Venezia, organizza annualmente e che nel 2024 vede bandita la ottava edizione contemporanea. Tra gli eventi, si ricorda il ciclo di collettive “MestreLab” che si sta svolgendo presso Forte Marghera a Mestre, e si concluderà domenica 17 marzo. Venerdì 29 marzo sarà inaugurata la terza mostra sempre a Forte Marghera, a Mestre.

Il Premio Mestre di Pittura è rivolto al palcoscenico nazionale e internazionale; ha consolidato con autorevolezza un proprio ruolo e una sicura collocazione nel panorama delle iniziative artistiche italiane. É divenuto centro dell’attenzione di un grande numero di artisti e, nei periodi espositivi, anche di visitatori, provenienti da tutte le regioni italiane, e dall’estero.

Il progetto espositivo ospitato in Villa Contarini di Piazzola sul Brenta estende all’evento la finalità volute da Il Circolo Veneto APS, di promuovere e valorizzare l’arte pittorica contemporanea e nel contempo di attrarre nel sito della mostra nuove opportunità di visita e valorizzazione culturale.

L’obiettivo specifico della esposizione presso la prestigiosa sede della Villa Contarini è quello di offrire una ulteriore ampia vetrina agli artisti che si candidano al concorso pittorico. Artisti di tutte le età.

Una varietà di tecniche e di stili, di storie e di preparazioni personali, che mostrano un grande mondo di cultura, un grande insieme che è il corpo dell’arte pittorica contemporanea.

L’organizzazione della esposizione è promossa dalla Associazione Il Circolo Veneto, presieduta da Cesare Campa, tramite la propria struttura dedicata al Premio Mestre di Pittura con il coordinamento di Cristiano Costantini. La partecipazione alla collettiva è su invito riservato ad artisti candidati al Premio, selezionati dal curatore Marco Dolfin. https://www.premiomestredipittura.eu/

“100 Artisti in Villa”

Cento è il numero complessivo delle opere esposte, una per ciascuno dei cento artisti, e tutte di recente realizzazione. Le opere esposte sono coerenti con il tema libero del concorso che è aperto a tutti senza limiti di età e nazionalità.

Si tratta quindi di una preziosa e ricca rappresentazione del mondo della pittura contemporanea, selezionata e raccolta nella straordinaria sede espositiva di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, che nel tempo ha già accolto opere di varie generazioni di artisti, e che per l’occasione offrirà nuova e stimolante opportunità di visita ai propri splendidi spazi.

L’esposizione è accompagnata da un catalogo riportante per ciascun partecipante la riproduzione dell’opera esposta, con relative informazioni, e con un testo di presentazione di Marco Dolfin, curatore della mostra.

L’iniziativa ha avuto i patrocini della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e del Comune di Piazzola sul Brenta, ed è allestita in collaborazione con Veneto Edifici Monumentali srl che ha in gestione il prestigioso edificio dalla Regione del Veneto.

L’inaugurazione si è svolta ieri, sabato 16 marzo 2024, mentre la mostra sarà aperta al pubblico da domenica 17 marzo sino a giovedì 2 maggio 2024. L’orario di apertura e i giorni di visita coincidono con quelli di apertura al pubblico della Villa Contarini.

L’organizzazione promuove questa iniziativa nella convinzione della importanza che l’arte ricopre nella vita sociale della nostra comunità e del messaggio di positività che la bellezza declinata dagli artisti sa offrire nello scenario presente e futuro. Il Bando del Premio Mestre di Pittura 2024 è pubblicato nel sito http://www.premiomestredipittura.eu.

La Regione Veneto

Per la Regione Veneto, era presente Luciano Sandonà, presidente della Prima Commissione permanente: “Un benvenuto agli artisti finalisti del Premio Mestre di Pittura 2023 che sono ospitati negli spazi di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. Cento artisti e cento opere che spaziano tra una varietà di tecniche, di stili e di storie personali ma che nell’insieme offrono uno spaccato del mondo dell’arte pittorica contemporanea, nella convinzione dell’importanza che l’arte ricopre nel mondo contemporaneo per promuovere il bello, ma anche i valori di un territorio. Grazie a questo progetto de Il Circolo Veneto APS, l’arte pittorica contemporanea incontra l’eccellenza dell’architettura veneta, offrendo l’occasione per visitare la splendida Villa Contarini, nata come edificio rurale trasformato poi in Reggia dal Procuratore di San Marco, Marco Contarini, nella seconda metà del Seicento, e ora acquisita al patrimonio immobiliare della Regione del Veneto. Ringrazio il Circolo Veneto e invito tutti a Piazzola sul Brenta”.