“Vien, Cori… ma staghene fora!”: a Mestre la corsa in memoria di Stefano Cera

Domenica 25 settembre si corre a Mestre il Memorial Stefano Cena “Vien, Cori… ma staghene fora!” per sostenere Avapo Mestre Onlus e ricordare Stefano Cera. Partenza, ore 9.30 dalla Porta Rossa – Parco San Giuliano.

Appuntamento domenica 25 settembre per “Vien, Cori… ma staghene fora‘, edizione 2022 della manifestazione benefica promossa da A.P.S. Club41 Mestre.

Una corsa/camminata ludico-motoria non competitiva aperta a Nordic e Fitwalking a sostegno di AVAPO Mestre Onlus e per ricordare Stefano Cera, caro amico della comunità Mestrina e Veneziana, recentemente scomparso a causa della SLA.

Cinque e dieci chilometri a passo libero con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell’associazione di volontari che supporta ogni giorno i pazienti oncologici, e di diffondere le buone pratiche di sport, benessere e socialità. Partenza alle 9:30 dalla Porta Rossa – Parco San Giuliano (Mestre).

Club41 Mestre nasce nel 2003 per volontà di un gruppo di amici legati dallo spirito di amicizia, stima e dalla comune volontà di perseguire gli stessi ideali. Alla base del Club41 Mestre e dei suoi 34 soci attuali non ci sono quindi legami di partito o economici. Il club è costituito da ex soci del noto club Round Table. La sezione di Mestre fa parte del Club41 Italia, fondato nel 1991. Il primo Club41 nasce nel 1941 in Gran Bretagna nel pieno della Seconda Guerra Mondiale.