Vie, numeri civici interessati da evacuazione il 2 febbraio per disinnesco bomba

Domenica 2 febbraio bomba day a Mestre e Marghera. Verrà disinnescata la bomba, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuta durante scavi edili in via Ferraris zona Marghera. Durante le operazioni di disinnesco, che partiranno la mattina del 2 febbraio alle ore 7,30, ben 3.500 persone saranno evacuate dalle loro case, l’aereoporto chiuso, i mezzi di comunciazione da e per Venezia sospesi e molte vie di Mestre e Marghera chiuse al traffico.

Qui di seguito le vie ed i numeri civici interessati all’evacuazione. Le persone dovranno lasciare le loro case per rientrare solo a operazioni disinnesco ultimate, al massimo per le 13:

MESTRE. CORTE CLORINDA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, CORTE CORALLINA5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, CORTE CRISTOFOLO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, CORTE FULGENZIO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, CORTE LINDORO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, CORTE LUCIETTA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, CORTE LUNARDO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, CORTE RIDOLFO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, CORTE SMERALDINA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, CORTE TODERO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, CORTE ZANETTA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, QUARTIERE ARETUSA1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, QUARTIERE SAN GIUSEPPE1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, QUARTIERE SAN TEODORO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ,39 ,40 ,41 ,42, VIA ALIPIO CAPPELLETTO4, 4e, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, VIA ANTONIO ROSSETTO1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 15, VIA APPIA4, 8, 8l, 10, 12, 14, 16, 18, 20, VIA ARMANDO GAVAGNIN2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, VIA CA’ MARCELLO67, 67a, 67b, 67c, 67d, 67e, 67f, 69, 73, 75, 75a, 75b, 77, VIA ELIA MILLOSEVICH13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 a, 36, 37, 38, 38 a, 39, 43, 45, 46, 46 a, 46 b, 47, 48, 49, 50, 52, VIA FLAMINIA1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, VIA FORTE MARGHERA10, 12, 20, 22, 24, 26, 26 m, 30, 195, 195 a, 195 b, 195 c, 195 d, 195 e, 195 f, 197, 197 a, 197 b, 199, 199 a, 199 c, 221, 223, 225, 227, 229, 229 a, 229 b, 229 c, 229 d, 229 e, 229 f, 229 g, 229 i, 231, 231 a, 231 b, 231 d, 231 e, 233, 233 b, 235, 235 a, 237, 237 a, 239, 239 a, 241, VIA GIOVANNI CONTARINI7,VIA GIULIO LORENZETTI1, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, VIA GIUSEPPE PAGANELLO2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 15 a, 15 b, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 a, 23, 24, 25, 26, 27,29, 31, 33, 35, 37, 45,VIA MARCELLO MORETTI1, 2, 3, 4, VIA MARIO BRUNETTI1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, VIA NATALE TALAMINI35, 37, VIA ORLANDA1, 1 a, 1 b, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 h VIA POMPEO MOLMENTI9, 11, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, VIA SAMUELE ROMANIN1, 3, 4, 5, VIA SAN GIULIANO2, 2 a, 4, 4 a, 6, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 10, 10 a, 12, 14, 16, 16 a, 18, 19, 22, 23, 24, 24 a, 26, 32, 34, VIA TEODORO TICOZZI5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,VIA TORINO86, 88, 98, 102, 105, 105 d, 105 e, 105 f, 105 g, 105 h, 106, 107, 107 a, 107 b, 107 c,108, 109, 109 a, 109 b, 110, 111, 111 d, 115, 115 a, 117, 117 a, 117 b, 119, 121, 123, 125, 127, 127 a, 127 b, 129, 131, 133, 135, 135 a, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151 a, 151 b, 151 c, 151 d, 151 e, 151 f, 152, 153, 153 a, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 176, 180, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 19 6, VIALE ANCONA2, VIALE SAN MARCO109, 111, 115, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 154, 158,162, 170, 172, 182, 184

MARGHERA: BANCHINA DELL’AZOTO3, VIA ANTONIO PACINOTTI2, 4, 4a, 10, 12, 14, VIA AUGUSTO RIGHI2, 4, 4a, 6, 7, 8, 10, VIA DEI PETROLI1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 14a, 16, 23, VIA DEI SALI1, 3, 8, VIA DEL COMMERCIO9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 29, 47, 51, 53, 57, 61, VIA DELLA LIBERTA’10, 12, VIA DELLA RAFFINERIA2, 4, VIA DELL’AZOTO4, 6, 7, 8, 15, 19, 21, 23, VIA DELLE INDUSTRIE5, 7, 9, 13, 15, 17, 17a, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 27b, 27c, 28, 28a, 28b, 29, 30, 32, 39, 44, 46, 52, 52a, 54, VIA DELL’ELETTROTECNICA1, 10, VIA DELL’IDROGENO15, 18, 20, VIA FLAVIO GIOIA2, 4, VIA GALILEO FERRARIS2, 3, 4, 4 a, 5, 14, 16

Fonte: live.comune.venezia.it

