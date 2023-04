“Prima di questa mostra Rosario Livatino non era così conosciuto come altri magistrati uccisi dalla mafia. Ma in Sicilia la profondità di quest’uomo, la sua grande religiosità – che non si poteva scindere dalla sua figura di magistrato – è un unicum, perché la sua statura morale è immortale. È una figura estremamente affascinante, soprattutto per i giovani”.