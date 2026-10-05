VIDEO | Alcolismo, la testimonianza: «Lo volevo, ma non riuscivo a smettere di bere»

Un membro di Alcolisti Anonimi racconta senza filtri gli anni della dipendenza, le ricadute e il percorso che gli ha restituito i rapporti con i suoi cari.

Purtroppo la testa dell’alcolista è molto confusa e anche misteriosa, dal mio punto di vista. Io penso di essere diventato alcolista perché nel mio paese avevo un problema di droga e, visto che non trovavo quella sostanza, ho cominciato a bere. Ho cominciato a bere, a bere e a bere, e all’improvviso è peggiorato tutto: mi è sfuggito di mano.

Non accettavo di avere un problema, anche perché non sapevo neanche dove andare per trovare una soluzione, una speranza. Non sapevo nemmeno di essere vicino alla morte, eppure la situazione è rimasta così per tanto tempo. La cosa più brutta che posso dire è che io volevo davvero morire, volevo morire davvero, ma non avevo il coraggio di farla finita. In fondo, dentro di me, soffrivo, e per forza facevo soffrire anche gli altri, quelli che mi volevano bene.

Un giorno, nel gruppo di Alcolisti Anonimi di lingua spagnola, ho sentito l’espressione “tortura alcolica”. L’avevo vissuta per tanto tempo senza nemmeno saperla riconoscere; adesso invece so cos’è la tortura alcolica. È successo che un giorno mi sono svegliato lungo i binari del treno.

Non so come, stavo camminando lungo i binari e volevo spostarmi, perché avevo visto che dietro di me arrivava il treno. Non ci riuscivo: c’era una collinetta su cui scivolavo e c’erano delle piante spinose che mi graffiavano dappertutto. Ho detto: “Mio Dio, non voglio morire così, ti prego, non voglio morire così.”

Il treno è passato, ha suonato e mi ha reso sordo per due giorni. Dopo ero felice, ho ringraziato tanto di non essere morto così. Ma due giorni dopo ho ricominciato a bere.

Mi hanno colpito, ho colpito, mi hanno colpito. Un giorno mi sono svegliato in un cimitero, senza sapere come ci fossi arrivato.

In poche parole, posso dire che succedeva tutto questo perché sono un alcolista. Ricordo bene che la domenica andavo in chiesa a piangere e a chiedere a Dio di aiutarmi, perché facevo tanto casino, creavo tanti problemi: avevo problemi con tutti, con me stesso, con la mia ex compagna, con i miei amici. Nessuno mi voleva.

Fortunatamente non ho ucciso nessuno e nessuno ha ucciso me. È stato un periodo duro, che non vorrei mai più rivivere. Dopo aver conosciuto Alcolisti Anonimi mi rendo conto che forse era quella la mia preghiera: la mia impotenza, la mia sofferenza, il mio dolore.

Penso che il mio alcolismo sia stato molto forte, diverso da quello degli altri. Ma con questo non voglio darmi troppe colpe, perché alla fine è sempre alcolismo.

Sono arrivato ad Alcolisti Anonimi su suggerimento del NOA (Nucleo Operativo Alcologia). Andavo lì a cercare aiuto, ma ingannavo me stesso, la mia famiglia e la mia ex compagna, dicendo che al NOA avrei imparato a bere. Ed è stato proprio lì che mi hanno detto di andare ad Alcolisti Anonimi.

Ci sono andato. Sono stato bene per una settimana, due settimane, senza bere: il periodo più lungo della mia vita senza alcol, perché io bevevo tutti i giorni otto birre Moretti e due champagne, da solo o con gli amici.

Poi sono scivolato, sono ricaduto. Sono tornato di nuovo, ed è andata così per tre volte. Ogni volta era peggio.

Sentivo di avere un buco nell’anima. Ero solo carne e ossa. Incredibilmente, a forza di frequentare le riunioni, tante volte, tantissime volte, soprattutto all’inizio, a un certo punto non pensavo più a bere.

Quando mi sono avvicinato ad Alcolisti Anonimi pensavo di poter recuperare tutto. Ma non è stato così, non ho recuperato tutto. La mia ex compagna, che mi voleva tanto bene e a cui avevo fatto tanto male, ha dovuto lasciarmi.

Avevo perso il lavoro, avevo perso il rapporto con i miei; penso che anche loro mi odiassero. Eppure in quel periodo, quando bevevo e vivevo con loro, penso che miracolosamente la mia sofferenza sia stata ascoltata.

Una cosa che mi ha segnato la vita è successa un giorno in cui ero a casa, a bere da solo: ho visto una persona entrare nel corridoio e andare verso il balcone. Ho preso un coltello e ho cominciato ad accoltellare quello che avevo visto. Ma alla fine non c’era nessuno: era un mobile. Stavo cominciando ad avere le allucinazioni. Solo dopo ho capito che la malattia stava peggiorando sempre di più.

Ricordo bene quei giorni in cui pregavo, completamente ubriaco. Pregavo e dicevo: “Mio Dio, aiutami, non voglio stare così, non voglio soffrire. Aiutami a non bere.” Invece le mie gambe andavano a comprare altro alcol. Non riuscivo a smettere di bere: lo volevo, ma non ci riuscivo.

Alla fine, dopo aver conosciuto Alcolisti Anonimi e dopo le ricadute, all’improvviso le ossessioni se ne sono andate. Un giorno il mio cane si è fatto male. Ero senza lavoro, senza soldi, senza compagna, senza i miei, senza amici: eravamo soli.

In quei giorni avevo voglia di bere. Erano tre o quattro mesi che non bevevo. Ero in piedi in un bar e ho chiamato un amico: in realtà non volevo bere, volevo solo aiutare il mio cane, a cui volevo bene.

È venuto a prendermi e non ho bevuto. Mi dicevano sempre: “Se vai a bere, peggiorerai tutto.” Questa frase mi è rimasta dentro, perché ci ho provato, ci ho provato, ho voluto vedere se riuscivo a controllarmi, ma secondo me un alcolista non potrà mai controllarsi.

L’ho sperimentato sulla mia pelle e adesso sono convinto che non imparerò mai a bere, perché sono alcolista. Con il tempo ho potuto recuperare il rapporto con i miei. Mi ero allontanato anche dai miei “amici” e avevo perso un bel lavoro.

Nel primo anno ad Alcolisti Anonimi, quando avevo uno o due mesi di sobrietà, non ricordo bene, un amico mi ha suggerito di invitare i miei a una riunione aperta. E io dicevo: “Come faccio a invitarli, se quando mi incontrano in giro non vogliono neanche vedermi, neanche salutarmi?” Me l’avevano detto: per loro io ero morto.

Prima tutto mi era indifferente, me ne fregavo. Ero una persona egoista, cattiva. Ma in quei giorni sono andato con i miei a una riunione aperta, e anche loro hanno avuto la fortuna di conoscere Al-Anon.

Adesso frequentano Al-Anon. Da quasi un anno e quattro mesi non litigo con loro e non soffro più come prima.

Finalmente mi sono tolto la benda dagli occhi. Finalmente ho visto la luce in fondo al tunnel. Finalmente ho visto la porta della gabbia aperta.

E per questo ringrazio Dio, ringrazio Alcolisti Anonimi. Sono convinto che funzioni. Io devo la vita ad Alcolisti Anonimi, lo giuro, devo la vita ad Alcolisti Anonimi. Perché da solo non ci riuscivo: ci ho provato tante volte, ma non ci riuscivo. Adesso l’ossessione se n’è andata.

Non penso più all’alcol 24 ore su 24, sette giorni su sette. Non mi drogo. È la prima volta nella mia vita che sento pace nel cuore, perché è brutto svegliarsi con dei segni, con dei lividi, con i sensi di colpa, e non ricordare bene cosa hai fatto. Di quei giorni ho solo ricordi a flash.

Sono convinto che chi cerca aiuto in Alcolisti Anonimi e vuole smettere di bere debba accettare il problema e lasciarsi aiutare.

Faccio fatica a fare amicizia, però qui ho trovato persone che hanno il mio stesso problema, la stessa malattia. Ogni tanto mi lamento di tutto quello che ho dovuto perdere per poter conquistare un po’ di pace.

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