Vicenza, volontari di Mondo Libero dalla Droga: prevenzione in città

Recenti notizie dei quotidiani hanno segnalato vari episodio di spaccio e abuso di sostanze stupefacenti a Vicenza. Questo è il campanello d’allarme dei volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga.

Mondo Libero dalla Droga è un’associazione di volontariato che fa prevenzione attraverso la diffusione di materiale informativo gratuito che dà i corretti dati sulle principali droghe, ne spiega gli effetti, i principali nomi da strada, la loro composizione e sono inserite anche delle testimonianze.

Dopo le recenti notizie, i volontari, sabato 26 Marzo, hanno deciso di organizzare la distribuzione del materiale informativo nel centro di Vicenza, partendo sempre da Campo Marzo fino a Piazza Matteotti passando per Corso Palladio e Piazza dei Signori, consegnando gli opuscoli a tutti i cittadini e ad alcuni commercianti.

I cittadini hanno ricevuto volentieri gli opuscoli e dei genitori hanno espresso il loro apprezzamento per l’attività. Anche alcuni commercianti hanno deciso di esporre il materiale a disposizione gratuitamente per i loro clienti.

I volontari sanno bene che, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”, e per questo non si fermeranno, anzi continueranno con l’attività nelle prossime settimane.