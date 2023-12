Viaggio tra le vette dell’Etiopia: alla scoperta delle Scimmie Leone dette “Gelada”

Nel giorno in cui si celebrano “le scimmie”, il 14 dicembre, vi racconto delle “scimmie leone” chiamate “gelada”, endemiche dell’Etiopia. Questi primati popolano principalmente gli spettacolari monti del Semien nel nord del paese. Chiamato “il tetto d’Africa”, le vette del Semien hanno un’altitudine media fra i 2500/3000 mt, fra le quali spicca il Ras Dascian, che con i suoi 4624 mt è la quarta montagna più altra dell’Africa. I panorami che questa regione, regala sono a dir poco straordinari. Sono scenari frutto di eruzioni vulcaniche di milioni di anni fa. Ad ampi pianori si alternano gole, crepacci, pareti a precipizio, e tanti straordinari pinnacoli, un tempo veri e propri camini dei vulcani! D’un tempo.

Il Parco del Semien dal 1959, fa parte patrimonio mondiale dell’umanità.

Buona lettura, buona visione.

Guarda il video su YouTube.



Il racconto è un estratto del mio ultimo libro “Etiopia, emozioni di viaggio”

“…Siamo in quello che spesso viene definito “il tetto dell’Africa”, dove primeggia il Ras Dascian, una vetta di 4624 metri, fra le più alte del continente.

L’altitudine è di oltre tremila metri ed occorrerà qualche giorno di acclimatamento per stare bene; basta, infatti, una lieve salita e il fiatone, anche per gente allenata come noi, compare subito senza dare tregua. Quando la nebbia si dirada, nelle radure appaiono numerosi branchi di gelada, (Theropithecus gelada) le cosiddette “scimmie leone”, che vanno in cerca di cibo[1].

I gelada si trovano soltanto sugli altipiani etiopici e principalmente nel Semien. Di media taglia, queste scimmie sono alte circa 79 centimetri. Principalmente erbivori, i gelada a seconda delle stagioni prediligono erba, tuberi, radici, semi o frutti, ma non disdegnano anche piccoli vertebrati. Vivono in genere in piccoli gruppi capeggiati da un maschio dominante, ma non è raro che più gruppi si uniscano formando branchi molto numerosi, ed il loro numero li rende forti e temibili per i predatori. Si distinguono dai babbuini sia per la criniera sia per la colorata livrea del petto che caratterizzano gli esemplari maschi. Amano girovagare in cerca di cibo attraverso le radure degli altipiani, ma sul far della sera si rifugiano con incredibile agilità e maestria fra le cavità delle rocce, sulle pareti a strapiombo, per prevenire gli attacchi di predatori quali iene e leopardi.

Osservo questi animali con attenzione e, a mano a mano che i giorni passano, prendo confidenza con loro riuscendo a seguirli abbastanza da vicino. Non temono l’uomo e non è così difficile avvicinarli, ma non devo dimenticare che sono pur sempre animali selvatici e possono essere particolarmente aggressivi se disturbati o se temono di essere in pericolo. Non avrei mai creduto di riuscire a passare diverso tempo proprio in mezzo al branco, quasi fossi uno di loro!

Una mattina, aveva appena smesso di piovere e, durante una delle escursioni fra queste montagne, ci siamo imbattuti in un branco particolarmente numeroso. Lentamente mi ero avvicinato muovendomi con calma e cercando di fare poco rumore. Aveva ripreso a piovere ma non ho desistito dal seguire il branco che, pur vicino, manteneva una certa distanza e si spostava al mio avanzare. Poi, d’improvviso, quello che ritenevo fosse il capo branco, si è girato verso di me e mi è venuto incontro osservandomi e fermandosi a pochi metri. Incurante della pioggia, poiché lo spettacolo che avevo davanti ai miei occhi era straordinario e non potevo perderlo, mi sono accovacciato osservandolo. Il “capo”, dopo avermi scrutato a lungo, si è rimesso tranquillamente in cerca di cibo; allora tutto il branco si è avvicinato come rassicurato. In un attimo ero in mezzo a questi straordinari animali. Li avevo vicini, intorno a me! Potevo osservare i cuccioli che prepotentemente reclamavano il latte tirando con forza i capezzoli rigonfi delle madri che li accudivano o qualche giovane maschio cha accennava una lotta con un rivale. Tutto accadeva come se io non esistessi. Il grande maschio si era avvicinato ancora, fino ad una distanza inferiore ai due metri, per poi sedersi lasciandosi andare ad effusioni e sbadigli. Sono rimasto immobile. Aveva smesso di piovere ed un leggero vento aveva spazzato via le nubi. L’aria tersa aveva acceso i colori dei monti e della vegetazione intorno a me. Il “capo” mi squadrava con i grandi occhi neri ed ogni tanto lasciava intravedere i grandi canini. Sul torace, la livrea a forma di cuore, di un rosso rubino, che contraddistingue i maschi dominanti sembrava brillare. «La stessa chiazza compare sul petto di tutti i gelada, giovani o vecchi, maschi o femmine, solo che nella gran parte dei casi non è rossa ma rosa pallido. Il colore della chiazza dipende dai livelli di alcuni ormoni: femmine in estro e maschi di famiglia sfoggiano quelle più vivaci, mentre cuccioli, maschi scapoli, femmine che allattano o mestruate, presentano chiazze color rosa tenue. Tuttavia quando le femmine propongono a uno scapolo di sostituire il maschio di famiglia, la sua macchia chiara si tinge di un rosso fiammeggiante nel giro di ventiquattro ore mentre quella del suo predecessore sbiadisce fino a diventare rosa perla. “Nella maggior parte degli altri primati, queste informazioni vengono trasmesse attraverso rigonfiamenti nelle zone delle natiche”, precisa Hunter[2]. “Ma visto che i gelada trascorrono gran parte della giornata seduti a mangiare, non possono utilizzare il posteriore per dare informazioni di carattere sessuale e perciò hanno sviluppato queste chiazze colorate sul petto…”»[3].









La folta, bionda criniera che adorna la testa è leggermente mossa dal vento e conferisce all’animale un aspetto fantastico ed austero insieme. Potevo sentire il suo respiro, il rumore delle dita delle mani con cui di tanto in tanto si gratta il corpo, dell’erba strappata per portarla alla bocca, dei denti che masticano il cibo. «I gelada ingeriscono tra i cento e i centocinquanta fili d’erba al minuto quando si cibano con entrambe le mani»[4].

Continuo ad osservarli affascinato da tanta bellezza. Un fitto banco di nebbia si alza quasi all’improvviso e il branco lentamente si allontana. Non vedo più quasi nulla e fatico a ritrovare Marcella, Ghebre, la guida e lo scout, ma poi mi accorgo che sono tutti dietro un albero, non lontani da me, e che hanno avuto modo anche loro di osservare da vicino “il quotidiano” degli splendidi gelada.“

Tratto da: Etiopia Emozioni di viaggio di: Carlo Franchini

Edizione Istituto Poligrafico Zecca dello Stato – Roma – Pagg. 81/82/83

