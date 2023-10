Viaggio nell’arte e nel design degli Anni ’60 e ’70: la mostra ‘BOOM!’ a Villa Panizza

Il boom economico degli anni ’60 e ’70 raccontato attraverso una mostra di oggetti di design, pubblicitari e molto altro a Villa Panizza

PAESE (TV) – L’incantevole Auditorium di Villa Panizza a Paese ospiterà per tutto il mese di ottobre, durante i weekend, la mostra “Boom! Pubblicità, arte e design tra gli anni ’60 e ’70”, dedicata a tutti gli amanti del design e dell’arte nati in quegli anni, ma non solo!

Questo evento eccezionale porterà i visitatori indietro nel tempo, immergendoli nell’epoca del boom economico italiano degli anni Sessanta e Settanta.

Più di 100 le opere d’arte presentate, tra cui manifesti, serigrafie, elementi di arredo e design, che catturano l’essenza di quei decenni d’oro. Questi oggetti sono testimonianza del ruolo cruciale che la pubblicità ha giocato nella crescita artistica, demografica e culturale dell’Italia.

Il cuore dell’esposizione si concentra su tre temi fondamentali: l’abitare, la mobilità e l’alimentazione. Questi aspetti sono diventati pilastri dell’Italian Way of Life grazie all’incredibile produzione pubblicitaria degli anni ’60 e ’70. La mostra offre un’opportunità unica per esplorare come l’immaginario del “Made in Italy” sia stato ridefinito in quegli anni, influenzando profondamente la cultura e lo stile di vita italiani.

L’inaugurazione sarà sabato 7 ottobre alle ore 16, e successivamente la mostra sarà aperta al pubblico nei weekend (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00) per tutto il mese di ottobre. Per gruppi o classi interessati, è possibile prenotare visite durante la settimana.

Per informazioni telefonare al numero 0422 457840 o a inviare una email a [email protected]