Viabilità: dal 28 al 31 dicembre chiusura del bivio per Padova sulla SR11 per lavori al manto stradale

Modifiche alla viabilità sulla SR 11 “Padana Superiore” da lunedì 28 a giovedì 31 dicembre. In quei giorni, a partire dalle 7 fino alle ore 19, il traffico sarà deviato per la chiusura della bretella di collegamento tra la carreggiata sud e quella nord al chilometro 421+830 (all’altezza del bivio per Padova in località “Pili”); previsti lavori di messa in sicurezza del manto stradale. Lo comunica Veneto Strade Spa.

I mezzi saranno fatti transitare in direzione Venezia in località Tronchetto per poi tornare verso Mestre, attraverso il sottopassaggio presente nella zona.

L’azienda responsabile dei lavori installerà la segnaletica di preavviso di deviazione e di modifica di direzione per i veicoli.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti