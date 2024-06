A Mestre parte ufficialmente il Via Piave Summer Garden

Grande partecipazione questa sera in via Piave per la terza edizione de “Il Miglio di Mestre” e di “Corri X”, eventi sportivi e sociali organizzati da Venicemarathon e Comune di Venezia.

MESTRE – Grande partecipazione questa sera in via Piave, con atleti di ogni età e categoria, alla terza edizione de “Il Miglio di Mestre” e di “Corri X”. La manifestazione, con ritrovo alle ore 18, è stata organizzata da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Venezia, la Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato provinciale di Venezia e diverse realtà sportive locali. L’evento fa inoltre parte del progetto dell’Assessorato comunale allo Sport “Salta, Cori, Zoga” e del cartellone di appuntamenti de “Le Città in Festa”.

Quest’anno, il quartier generale della manifestazione è stato allestito ai Giardini di via Piave dove, contestualmente, è stato dato il via ufficiale al “Via Piave Summer Garden”, la manifestazione estiva organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Venezia. Questa iniziativa offrirà animazione, musica dal vivo e street food fino al 18 agosto, tutti i giorni dalle 11 alle 23.

La serata all’insegna dello sport e della socialità ha visto come “riscaldamento” Corri X, la corsa-camminata non competitiva aperta a tutta la cittadinanza che si è snodata attraverso un percorso di cinque chilometri.

Successivamente si è entrati nel vivo della competizione con i 500 metri del mini-miglio, riservato alle categorie esordienti, seguito dalle diverse batterie del miglio con i suoi 1.609 metri, riservato alle categorie master, assoluti e giovanili. Il percorso si è sviluppato in rettilineo lungo un tratto di via Piave, con andata, giro di boa e ritorno.

A prendere parte alla manifestazione sportiva il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello. Presenti anche l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce oltre al presidente di Venicemarathon, Piero Rosa Salva.

“Torniamo a vivere i quartieri e le vie della nostra città e facciamolo attraverso lo sport, un veicolo di valori e divertimento universale”, le parole del vicesindaco Tomaello. “Con oggi si apre anche il calendario di Salta Cori Zoga, del quale la Corri X fa parte, che nei prossimi mesi mira ad animare spazi aperti del territorio con quasi 200 eventi sportivi”.

“È stata un’idea vincente quella di far coincidere questa manifestazione sportiva con l’inizio del Via Piave Summer Garden – ha aggiunto l’assessore Mar – evento che vedrà un’alternanza di spettacoli, iniziative e attività dedicate ai bambini. Molti commercianti hanno risposto presente e hanno deciso di prendere parte a questo progetto. L’area è inoltre transennata e presidiata da una smart control room per garantire la sicurezza dei cittadini”.

“Faccio un sentito ringraziamento ai numerosi volontari che questa sera sono qui per fare in modo che tutto vada per il meglio”, ha sottolineato l’assessore Pesce. “Grazie anche a Veritas, alla Croce Verde e alle Forze dell’ordine”.