Via Piave in Festa: storia, sport e divertimento

Nel cuore dell’estate a Mestre, le strade si sono animate con la seconda edizione della Fiera di via Piave, un evento che ha riportato gioia e festa tra i residenti e i visitatori

MESTRE (VE) – Il sipario si è alzato su una scena vibrante sabato 27, con giocolieri, dolci tradizionali e bancarelle di artigianato locale che hanno dato vita a un’atmosfera festosa lungo le strade. Il ritmo dei “Tamburi storici della magnifica comunità di Mestre” ha dato il via a una processione storica, con figuranti in abiti medievali che hanno incantato il pubblico.

Sport, musica e divertimento per tutti

Oltre alla storia, lo sport ha giocato un ruolo fondamentale, con numerose attività di minibasket che hanno coinvolto i giovani talenti della zona, grazie alla collaborazione con la società sportiva Reyer. I giocolieri e gli artisti di strada hanno aggiunto un tocco colorato alla festa, affiancati da un’ampia gamma di intrattenimenti tra cui aree giochi, street food, esibizioni circensi, DJ set, performance artistiche e dimostrazioni live dei writer.

Un progetto di successo per la comunità

L’entusiasmo e la partecipazione hanno contraddistinto la manifestazione, dimostrando il valore di questo progetto che mira a trasformare le strade in luoghi di aggregazione e convivialità. Grazie alla collaborazione tra enti locali e associazioni, Via Piave in Festa continua a crescere, attrarre persone di tutte le età e promuovere tradizioni, sport e arte di strada.

Prossimi appuntamenti da non perdere

I prossimi capitoli di Via Piave in Festa sono previsti per sabato 31 agosto e sabato 28 settembre, con modifiche alla viabilità che renderanno via Piave zona pedonale dalle ore 16. I residenti potranno accedere alle proprie abitazioni tramite via Carducci.