Via le barriere architettoniche a Vedelago: lavori in corso alla biblioteca comunale

Eliminare le barriere architettoniche dando così migliore accesso e fruizione degli spazi comunali. Questo il senso dell’intervento partito in questi giorni per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la biblioteca comunale e di Vedelago: si tratta del primo intervento contenuto nel Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, approvato alla fine del 2022 dal Consiglio comunale.

VEDELAGO – L’intervento permetterà di rendere la struttura finalmente accessibile anche ai disabili con la realizzazione di un ascensore e la riqualificazione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva.

Commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Marco Perin: “Assieme a scuole, palestre e Municipio, la biblioteca comunale è uno degli edifici più frequentati dai cittadini. La particolarità è che è un luogo frequentato da tutti i target, dai più piccoli agli anziani, per cui ci è sembrato essenziale e naturale intervenire con la massima priorità.

Quello presso la biblioteca comunale è, infatti, il primo di una serie di interventi che andranno a migliorare l’accessibilità delle strutture e delle infrastrutture comunali in modo da renderle a misura d’uomo ma soprattutto accessibili a chi ha limitate capacità motorie come anziani, bambini in carrozzina, disabili.

È un intervento molto atteso perché l’installazione di un ascensore consentirà l’accesso al piano superiore dell’edificio a molte persone cui prima questa possibilità era preclusa”.

Si ricorda che il monitoraggio propedeutico alla redazione del Peba ha preso in esame, per la parte edilizia, 74 edifici e le loro aree di pertinenza di cui 45 edifici di proprietà comunale e 29 di interesse pubblico e 112 parcheggi rilevati di cui 47 a Vedelago e gli altri nelle frazioni e per la parte urbana 46,3 Km di percorsi e 205 attraversamenti pedonali.

Sul piano economico, invece, per eliminare completamente le barriere architettoniche a Vedelago è necessario 1 milione 210mila euro di cui 678mila euro per la parte edilizia (di cui 377mila euro per interventi considerati prioritari) e 531mila euro per la parte urbana (di cui 326mila euro per 6 interventi considerati prioritari).

“Ricordo, infine, che nel corso dell’anno è prevista anche la realizzazione di un nuovo ascensore presso le scuole medie con lo stesso intento di facilitare l’accessibilità in un altro dei luoghi sensibili del nostro territorio”, conclude Perin.